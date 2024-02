One-Punch Man: la terza stagione non sarà prodotta dallo studio di Murata

La seconda stagione di One-Punch Man si è conclusa nel 2020, lasciando i fan senza alcuna informazione per quattro anni sul futuro dell’anime. Infatti ricordiamo che sebbene sia stata confermata una terza stagione, non circolano dettagli sul ritorno dell’Eroe per divertimento dal suo annuncio. Chiaramente questo ha dato il via a tantissime teorie tra i fan, una delle quali riguardava esattamente lo studio di animazione che avrebbe lavorato la terza stagione di One-Punch Man. Madhouse ha prodotto la prima stagione che ha riscosso molto successo, mentre la seconda è passata nelle mani di J.C.Staff, che ha invece deluso ampiamente i fan.

E si scopre che per quanto riguarda la terza stagione, Yusuke Murata ha respinto le voci secondo cui il suo studio di animazione avrebbe portato avanti la continua lotta di Saitama contro la Monster Association sul piccolo schermo.

L’adattamento anime di One-Punch Man è stato gestito da due studi anime. Il primo da Studio Madhouse e il secondo da JC Staff. Nonostante l’anime abbia preso una pausa significativa, il manga è andato avanti nel corso degli anni, portando avanti e concludendo la lotta contro la Monster Association. L’ultima volta che tutti gli appassionati della serie seinen hanno visto Saitama sul piccolo schermo, l’eroe aveva sconfitto un membro importante della Monster Association. Ma potrebbe aver contribuito a generare una minaccia più grande. Garou è alla ricerca di nuove vette di potere e questo l’ha spinto ad unirsi ai mostri. Di fatti giunge in aereo al loro quartier generale in uno degli ultimi momenti della seconda stagione.

All’inizio di quest’anno, il mangaka che si occupa dei disegni di One-Punch Man, Yusuke Murata, ha dato il via al proprio studio di animazione. Si chiama Village Studio, e la casa di produzione ha in programma un nuovo progetto anime intitolato Zaiyuki. Sfortunatamente, tramite il suo account sui social media, Murata ha confermato che Studio Village non si occuperà della prossima terza stagione.

Dall’annuncio della terza stagione, i fan si sono chiesti se l’adattamento anime vedrà il ritorno di Madhouse o JC Staff. Oltre alla terza stagione ci sono altri progetti sulla serie seinen. Infatti Saitama debutterà con il primo film live-action della Sony Pictures in lavorazione. Ma anche in questo caso, i dettagli sono pochi.

