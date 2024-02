Dragon Ball Daima: Goku sarà in grado di trasformarsi in Super Saiyan?

Tutti attendono con alte aspettative il ritorno di Dragon Ball sul piccolo schermo. Infatti il famoso franchise shonen tornerà con un nuovo progetto anime originale intitolato Dragon Ball Daima e non dovrebbe sorprendere che molti fan lo abbiano paragonato a Dragon Ball GT. In questa serie anime non canonica, però, solo Goku torna bambino e infatti in Daima tutti i guerrieri Z ringiovaniscono di parecchi anni. Mentre i recenti trailer hanno mostrato che Kid Goku non eviterà i conflitti, molti fan si chiedono se il Saiyan sarà comunque in grado o meno di trasformarsi in Super Saiyan.

Nella serie anime GT, Goku da bambino aveva comunque mantenuto la capacità non solo di trasformarsi in Super Saiyan, ma anche di passare al livello successivo fino ad arrivare Super Saiyan 3. Naturalmente, grazie alla sua forma minuscola, Goku non poteva rimanere trasformato per tanto tempo. Ed è per questo che quando raggiunge il Super Saiyan 4, torna adulto, proprio per mantenere il livello di potenza. Al momento, Daima non ha dimostrato che Goku e gli altri in grado di farlo, avranno la capacità di diventare Super Saiyan. Questo dettaglio lo scopriremo quando la serie anime arriverà questo autunno.

Dragon Ball Daima non si svolge durante gli eventi della serie Super, ma avviene dopo gli eventi della morte di Kid Bu e prima dell’arrivo si Beerus e Whis sul pianeta Terra. Solo questo ci aiuta a capire e ad escludere quali livelli di Super Saiyan non appariranno in Daima. Stiamo parlando del Super Saiyan God e del Super Saiyan Blue, in quando non rientrano nella sequenza temporale. Il che significa che anche forme come Ultra Istinto, Ultra Ego e Gohan Beast rimarranno in disparte.

L’atto di depotenziare i guerrieri Z in questo prossimo anime sarebbe un ostacolo interessante per gli eroi che a questo punto possono distruggere i pianeti in un batter d’occhio. Come abbiamo visto nell’ultimo trailer, Goku combatterà contro gli alieni nel tentativo di scoprire cosa è successo a lui e ai suoi amici. E i suoi avversari non sembrano certamente essere allo stesso livello di Freezer. Il fatto che Goku non abbia la capacità di trasformarsi in un Super Saiyan sarebbe un grosso problema da superare per, ma aggiungerebbe del materiale interessante alla nuova serie anime.

