La Terra non è piatta | Recensione

Sin dai tempi antichi sappiamo che la Terra è sferica. Le dimostrazioni scientifiche poi negli anni non hanno fatto che dimostrare questa intuizione che l’uomo ha avuto sin da quando le sue strumentazioni erano piuttosto rudimentali. C’è sempre stato però un po’ di scetticismo al riguardo. Alcune persone non riuscivano infatti a spiegarsi come fosse possibile che invece noi ci troviamo su un piano piatto. Ultimamente poi, l’idea della Terra piatta è diventata di moda e ha preso piede, portata avanti dai cosiddetti terrapiattisti. Nel libro di cui vi andremo a parlare oggi il tema centrale è appunto questo. La Terra non è piatta è un albo illustrato è scritto e illustrato da Andrea Antinori e pubblicato da Corraini Edizioni nell’ottobre 2025.

Come dicevamo, in questo libro si spiega perchè la Terra non può essere piatta. Alcuni pensano che lo sia, ma questo testo spiega una volta per tutto perché questo non è possibile. E lo fa in un modo del tutto unico. Partendo, per l’appunto, dal presupposto assurdo che fosse in effetti piatta. Se lo fosse, infatti, succederebbero cose piuttosto strane e buffe. Ci sarebbero infatti due lati, un lato A e un lato B. Inizierebbero ad essere applicati dei divieti. In quanto basterebbe fare un buco per passare da un lato all’altro e in poco tempo, la Terra avrebbe più buchi di un formaggio. Ma non solo. Si presenterebbe tutta un’altra configurazione delle cose, degli oggetti e animali. Insomma, sarebbe tutto molto diverso da come lo conosciamo. Quindi l’ipotesi di una Terra piatta, per quanto affascinante, è proprio da scartare.

Testi, illustrazioni e cura editoriale

Abbiamo già avuto il piacere di leggere e recensire alcuni degli albi illustrati da Andrea Antinori, come ad esempio La famosa esplosione alla fabbrica della nebbia, scritto da Angelo Mozzillo e pubblicato da Clichy Edizioni e Ultimo regalo, scritto da Mara Dompè e pubblicato da CameloZampa. E Un levriero ben nascosto e Pérez. La vera storia del topino dei denti pubblicati anch’essi da Corraini Edizioni. Anche nel caso di questo libro, Andrea Antinori è autore sia dei testi che delle illustrazioni e ci regala un altro albo davvero divertente e variopinto.

Antinori ha usato un ritmo narrativo piuttosto sincopato che fa della struttura a lista la chiave per intrattenere il lettore. Il meccanismo funziona benissimo, come ci ha già abituato con altri titoli scritti e illustrati da lui. La forza della sua narrazione è senza dubbio nelle buffissime illustrazioni che riempiono di sottotesti e gag esilaranti ogni situazione. La Terra piatta viene presa in giro dall’inizio alla fine del libro e in maniera sempre nuova e creativa. L’assurdo inizia ad essere presente sin dalle prime pagine per andare verso un crescendo sempre più iperbolico ed esplosivo. L’apice lo si raggiunge con le cose piatte, che poi riconducono alla conclusione più logica possibile. Quella della Terra sferica.

Corraini Edizioni confeziona l’ennesimo albo illustrato di sicuro successo. Un libro interessante sia dal punto di vista testuale che grafico e per quanto riguarda il confezionamento, sempre di altissimo livello e curato sotto ogni minimo aspetto. La carta scelta è come sempre eccellente e la resa dei colori delle illustrazioni ne è ovviamente esaltata al massimo. Il risultato è un libro di alto livello esaltato al massimo dal lavoro di questa casa editrice. In definitiva un prodotto che spicca sugli scaffali delle librerie e che invoglia ad essere preso e acquistato senza pensarci su troppo.

Conclusione – La Terra non è piatta

La Terra non è piatta è un albo illustrato dal divertimento coinvolgente e dirompente. Le illustrazioni raccontano molto più di quanto facciano le parole. E sono proprio loro a generare le gag più divertenti che tengono incollati alla lettura, pagina dopo pagina. Le trovate grafiche di Andrea Antinori sono come sempre geniali e supportano un testo che fa da accompagnamento narrativo.

Ci troviamo all’interno di un affascinante viaggio in una versione appiattita del nostro mondo rotondo. Una sfida all’immaginazione e alla creatività alla scoperta delle prove che ci dimostrano, qualora ce ne fosse ancora bisogno, che il nostro pianeta non è piatto.

In conclusione, La Terra non è piatta è albo illustrato che riesce, grazie ad una narrazione grafica accattivante e a un testo giocoso a divertire e intrattenere con efficacia. Un libro da consigliare ad ogni età per le vivaci illustrazioni e i testi pieni dell’inconfondibile ironia di Andrea Antinori che ne fanno una lettura assolutamente imperdibile.