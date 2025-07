Black Clover compie 10 anni: Eiichiro Oda, Masashi Kishimoto, Tite Kubo e molti altri celebreranno il manga di Tabata

Black Clover è uno dei manga shonen più rappresentativi di sempre e nonostante sia famoso in tutto il mondo, ha sofferto lo spessore di altri shonen di spicco come One Piece. Ma il vento sta cambiando e infatti il manga disegnato da Tabata celebrerà i dieci anni della serializzazione del manga con il ritorno della serie televisiva. Questo aggiornamento, il più atteso dai fan, arriva dopo quattro anni di silenzio da parte di Pierrot e Shueisha.

Secondo un recente post su X dell’insider WSJ_manga, Black Clover celebrerà i dieci anni dalla sua serializzazione nel prossimo numero estivo di Jump Giga, in uscita il 12 agosto. Tutti i fan sono ovviamente al settimo cielo per l’annuncio del ritorno della serie televisiva con la seconda stagione, ma ci sarà molto di più. Infatti il prossimo numero di Jump Giga presenterà illustrazioni speciali realizzate da mangaka di spessore mondiale come Gege Akutami, Eiichiro Oda, Kohei Horikoshi, Tite Kubo e molti altri, che celebreranno i dieci anni di serializzazione di Black Clover.

Inoltre considerando il suo recente passaggio a Jump Giga, è difficile credere che il manga sia in corso da dieci lunghi anni. In questo senso, Black Clover ha superato persino grandi classici come Jujutsu Kaisen e My Hero Academia, che hanno entrambi concluso le rispettive storie a distanza di una settimana l’uno dall’altro più o meno in questo periodo l’anno scorso. Tuttavia anche Black Clover sta inevitabilmente giungendo al termine e questo rende il ritorno dell’anime e le celebrazioni del decimo anniversario ancora più speciali.

Per questa ragione è molto emozionante sapere che Eiichiro Oda e altri mangaka come Kishimoto, disegneranno un tributo a Black Clover. Sebbene Tabata abbia già omaggiato One Piece disegnando Rufy, questa sarà la prima volta che Oda disegnerà qualcosa legato al mondo di Asta. Oda, in particolare, ultimamente ha sorpreso i fan con splendide illustrazioni a colori e cover dei nuovi volumi, dunque sarà interessante vedere cosa inventerà per l’illustrazione dell’anniversario di Black Clover. Non ci sono dubbi sul fatto che il 12 agosto sarà come un giorno molto speciale per i fan della serie di Yuki Tabata.