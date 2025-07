One Piece: svelata la data di uscita del capitolo 1154

Il capitolo 1154 di One Piece sarà il prossimo capitolo che proseguirà il flashback di Loki e dell’omicidio di Re Harold. I Giganti di Elbaf considerano Loki il colpevole della morte del Re, nonché suo padre, ma il capitolo precedente ha spiegato come si sia guadagnato l’appellativo di “principe maledetto di Elbaf“. Il capitolo 1153 ha rivelato che Loki era nato con occhi insoliti e dall’aspetto demoniaco, il che ha spinto sua madre a rifiutarlo gettandolo nel regno della morte.

Nonostante questo, il piccolo Loki era riuscito da solo a risalire le montagne e sua madre lo respinse ulteriormente. Da questo punto, secondo una profezia un giorno Loki avrebbe ucciso suo padre ed era bastato questo per dipingerlo come un mostro. Di conseguenza la nazione iniziò ad incolparlo per ogni disgrazia. Il flashback ha permesso ai lettori di capire che Loki in realtà non ha una natura malvagia, ma sacrifica i propri interessi per il bene del suo popolo. Ora che il tragico destino di Loki è stato completamente svelato, non resta che scoprire gli eventi legati alla morte di Harold con il capitolo 1154. I fan che vogliono scoprire la verità legata a questo evento, dovranno aspettare ancora un po’, dato che il manga andrà in pausa la prossima settimana.

Infatti il capitolo 1154 di One Piece apparirà sul numero 33 della rivista, la cui uscita è prevista per lunedì 14 luglio 2025 e sarà disponibile gratuitamente su Manga Plus. Il motivo principale di questo flashback è fornire un contesto più dettagliato su quello che era accaduto il giorno in cui Harold fu ucciso. Dai piccoli frammenti rivelati finora, è evidente che Harold sia stato trasformato in una sorta di demone, proprio come Dorry e Brogy nel presente. La lacuna principale da colmare è in che modo e per quale ragione Harold sia stato trasformato da Im, considerando che un tempo era alleato con il Governo Mondiale. Questo è esattamente ciò che i lettori si aspettano di scoprire nel prossimo capitolo di One Piece.