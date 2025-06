One Piece 1150: i Giganti di Elbaf cadono sotto il controllo di Im

L’arco di Elbaf di One Piece si trova in una fase cruciale non solo per i Cappelli di Paglia ma anche per i Giganti dell’isola. Rufy e Usopp hanno sempre desiderato mettere piede su quest’isola leggendaria, fin dall’arco narrativo di Little Garden. La saga finale del manga scritto e disegnato da Eiichiro Oda ha trasformato il sogno dei due pirati in realtà e da quando sono arrivati sono stati accolti calorosamente. Infatti Elbaf, non essendo affiliata al Governo Mondiale, non ha costretto Rufy e i suoi compagni a tenere un profilo basso o a nascondersi.

Tuttavia, i momenti di gioia a Elbaf sono stati rovinati con l’arrivo dei Cavalieri Divini, che hanno il solo obiettivo di sottomettere l’isola. Il Governo Mondiale si sta preparando all’imminente Grande Guerra molto prima degli altri. Per questo motivo i Cavalieri vogliono che i Giganti siano dalla loro parte, in modo da poter contare su una forza devastante. L’ultimo capitolo conferma che Im è in grado di conferire a chiunque poteri demoniaci e capacità rigenerative illimitate, trasformandoli in marionette. Sfortunatamente, i primi bersagli di Im sono i fieri guerrieri di Elbaf, tra cui Dorry e Brogy.

One Piece sta finalmente rivelando maggiori dettagli su Im, il misterioso e principale antagonista. Nonostante si sappia comunque ancora poco su questo personaggio, è chiaro che sia capace di controllare le azioni di chi desidera e di trasferire una serie di poteri, come ha fatto con il corpo di Gunko. Allo stesso modo può trasformare diversi guerrieri giganti, tra cui Dorry e Brogy, in marionette demoniache senza capacità di pensare. Dopo che Im ha assunto il controllo su di loro, appaiono molto più grandi e sono dotati di corna e ali.

Sebbene Loki abbia nelle vene il sangue dell’antico gigante, non ha ali come i Giganti trasformati. L’intera tribù si vanta di essere composta da guerrieri che antepongono sempre il proprio onore alla vita. Sebbene siano forti e amino combattere, vivono in armonia tra loro su una splendida isola, senza contaminazioni dal resto del mondo. Hanno giurato di proteggersi a vicenda e la loro patria. Tuttavia, ciò che Im sta facendo ora è peggio che ucciderli direttamente.

Dopo essere stati trasformati in burattini senza cervello, bramano solo la distruzione della loro patria, che hanno giurato di proteggere. Non è chiaro se l’incantesimo possa essere annullato e se i Giganti possano essere salvati da questo potere malvagio. Ora la situazione è peggiorata significativamente con la trasformazione dei Giganti in queste forme demoniache, e Im non ha intenzione di fermarsi qui.