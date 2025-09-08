Chained Soldier: la seconda stagione arriva a gennaio 2026

La conferma è ufficiale: Chained Soldier tornerà con la sua stagione 2 a gennaio 2026. Per accompagnare l’annuncio è stato pubblicato anche il primo trailer, che ci regala uno sguardo inedito ai comandanti della Demon Defense Force. E non è tutto: nelle prossime settimane sono attesi nuovi annunci sul cast, quindi ci sarà da restare connessi.

Per chi si fosse perso la prima stagione o magari non conosce ancora la serie, un piccolo riassunto. Chained Soldier nasce dal manga scritto da Takahiro e illustrato da Yohei Takamura. La storia ci porta in un mondo dove, all’improvviso, appaiono due fenomeni misteriosi: i portali per una dimensione alternativa chiamata Mato e le cosiddette “Pesche”, risorse che donano poteri straordinari esclusivamente alle donne. Da quei portali, però, arrivano anche gli Yomotsu Shuuki, creature spaventose che seminano caos e distruzione.

Per contrastare la minaccia, il governo crea l’Anti-demon Corps, un’unità speciale composta proprio da guerriere potenziate dalle Pesche. Ed è qui che incontriamo Yuuki Wakura, un ragazzo che, quasi per caso, finisce coinvolto in questa guerra quando viene salvato da Kyouka Uzen, la determinata comandante della Settima Unità. Tra i due si crea subito un legame particolare: Yuuki possiede un potere unico che rende ancora più efficaci le abilità delle ragazze, ma per sfruttarlo deve accettare un patto con Kyouka che lo lega a lei in modo… piuttosto insolito.

La prima stagione ha fatto discutere tanto, mescolando azione, fantasy e momenti più provocatori che non hanno lasciato indifferenti. Ora l’attesa è tutta per la seconda parte della storia: come si evolveranno i rapporti tra i protagonisti? E quali nuove minacce usciranno dal Mato?

Quello che è certo è che l’hype è già alle stelle: gennaio 2026 non è poi così lontano, e Chained Soldier promette di tornare con battaglie spettacolari e colpi di scena pronti a sorprendere i fan.