Jaadugar – A Witch in Mongolia: un manga fuori da ogni schema

Ci sono manga che ti colpiscono subito perché “assomigliano” a qualcosa che già conosci, e poi ce ne sono altri che, fin dalle prime informazioni, ti fanno capire che stai entrando in un territorio completamente diverso. Jaadugar – A Witch in Mongolia appartiene senza dubbio a questa seconda categoria. J-Pop Manga lo presenta come un’opera che non ha veri paragoni, e basta leggere la premessa per rendersi conto che non è una frase messa lì a caso.

Il trailer dell’anime prodotto da Science SARU ha già dato un assaggio di quanto questa storia sia fuori dagli schemi, ed è importante sapere che tutto nasce proprio da questo manga. La storia è ambientata nel XII secolo e ci porta lontano dalle solite ambientazioni a cui il fumetto giapponese ci ha abituati. Il punto di partenza è la vita di Sitara, una bambina ridotta in schiavitù, che viene portata nella città di Tus, nell’Iran orientale. Non è un viaggio di scoperta, ma uno spostamento forzato, che segna l’inizio di una lotta silenziosa e durissima.

Jaadugar non racconta una magia spettacolare fatta di incantesimi lanciati a caso. Qui il vero potere è la conoscenza. Sitara è fragile, non ha forza fisica né privilegi, ma impara presto che il sapere può diventare un’arma, uno strumento di sopravvivenza e, forse, di ribellione. È un manga che parla di controllo, di oppressione, di sapere negato e conquistato, e lo fa senza addolcire nulla.

L’ambientazione storica è un altro elemento centrale. Il XII secolo non è solo uno sfondo suggestivo, ma un mondo complesso, fatto di gerarchie rigide, conflitti culturali e tensioni politiche. Tutto questo contribuisce a rendere la storia ancora più densa e affascinante, soprattutto per chi cerca qualcosa di diverso dal solito fantasy o dal classico racconto di formazione.

Il primo volume di Jaadugar – A Witch in Mongolia arriverà a fine gennaio in due edizioni: una regular, disponibile in fumetteria, libreria e store online, e una variant acquistabile esclusivamente in fumetteria. Un’uscita che sembra pensata non solo per incuriosire, ma per lasciare il segno.

Se amate i manga che osano, che mettono a disagio e che vi fanno venire voglia di riflettere anche dopo aver chiuso il volume, Jaadugar è sicuramente uno dei titoli da tenere d’occhio.