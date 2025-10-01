Digimon Beatbreak in simulcast: il nuovo anime debutta a ottobre su Anime Generation

Il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato: Digimon Beatbreak farà il suo debutto domenica 5 ottobre alle 9:00 del mattino (CET), pronto a riportare sullo schermo l’universo dei Digimon con una nuova, attesissima avventura.

A confermarlo è stata Toei Animation, che ha diffuso i dettagli sulla distribuzione internazionale della serie.

Gli episodi saranno disponibili in contemporanea su diverse piattaforme, garantendo così una diffusione capillare in molte aree del mondo.

In Italia la serie arriverà su Anime Generation, mentre gli spettatori francesi potranno seguirla su Game One.

In Spagna sarà trasmessa da AnimeBox, nella regione MENA sarà disponibile su Shahid VOD e naturalmente non mancherà lo streaming globale su Crunchyroll, che ancora una volta si conferma punto di riferimento per l’animazione giapponese.

L’orario di partenza varierà leggermente a seconda del territorio, ma la data è ormai fissata: i fan potranno segnare in agenda il 5 ottobre come il giorno che sancirà l’arrivo del nuovo titolo legato al franchise Digimon.

Una saga che, fin dalla fine degli anni ’90, ha saputo conquistare intere generazioni di spettatori, mescolando creature digitali, evoluzioni sorprendenti e legami di amicizia al centro della narrazione.

Con Digimon Beatbreak, Toei Animation promette di dare nuova linfa a questo universo, proponendo una storia che unisce l’eredità dei capitoli precedenti con uno sguardo al futuro.

Le aspettative sono alte, non solo per i fan storici ma anche per chi si avvicina per la prima volta a questo mondo.

L’annuncio ha già acceso l’entusiasmo della community online, che sui social sta condividendo teorie, ipotesi sulla trama e, soprattutto, il desiderio di scoprire nuovi Digimon pronti a entrare nel cuore degli spettatori.

L’appuntamento, dunque, è per ottobre: un nuovo viaggio digitale sta per cominciare. Non resta che attendere il debutto per scoprire se Digimon Beatbreak sarà all’altezza delle grandi aspettative che lo circondano.