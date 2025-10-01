News Anime

Digimon Beatbreak in simulcast: il nuovo anime debutta a ottobre su Anime Generation

Eleonora Masala 01/10/2025

article-post

Il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato: Digimon Beatbreak farà il suo debutto domenica 5 ottobre alle 9:00 del mattino (CET), pronto a riportare sullo schermo l’universo dei Digimon con una nuova, attesissima avventura.

A confermarlo è stata Toei Animation, che ha diffuso i dettagli sulla distribuzione internazionale della serie.

Gli episodi saranno disponibili in contemporanea su diverse piattaforme, garantendo così una diffusione capillare in molte aree del mondo.

In Italia la serie arriverà su Anime Generation, mentre gli spettatori francesi potranno seguirla su Game One.

In Spagna sarà trasmessa da AnimeBox, nella regione MENA sarà disponibile su Shahid VOD e naturalmente non mancherà lo streaming globale su Crunchyroll, che ancora una volta si conferma punto di riferimento per l’animazione giapponese.

L’orario di partenza varierà leggermente a seconda del territorio, ma la data è ormai fissata: i fan potranno segnare in agenda il 5 ottobre come il giorno che sancirà l’arrivo del nuovo titolo legato al franchise Digimon.

Una saga che, fin dalla fine degli anni ’90, ha saputo conquistare intere generazioni di spettatori, mescolando creature digitali, evoluzioni sorprendenti e legami di amicizia al centro della narrazione.

Con Digimon Beatbreak, Toei Animation promette di dare nuova linfa a questo universo, proponendo una storia che unisce l’eredità dei capitoli precedenti con uno sguardo al futuro.

Le aspettative sono alte, non solo per i fan storici ma anche per chi si avvicina per la prima volta a questo mondo.

L’annuncio ha già acceso l’entusiasmo della community online, che sui social sta condividendo teorie, ipotesi sulla trama e, soprattutto, il desiderio di scoprire nuovi Digimon pronti a entrare nel cuore degli spettatori.

L’appuntamento, dunque, è per ottobre: un nuovo viaggio digitale sta per cominciare. Non resta che attendere il debutto per scoprire se Digimon Beatbreak sarà all’altezza delle grandi aspettative che lo circondano.

Potrebbe interessarti anche

  • preview

    MayTree incanta con la versione a cappella di Demon Slayer

    I MayTree, il famosissimo gruppo a cappella coreano, hanno caricato un nuovo video e in tanti lo stanno già guardando e condividendo: si tratta di una versione tutta vocale dedicata a Demon Slayer. Uscito il 26 settembre 2025 sul loro canale YouTube, in pochissimi giorni ha già superato le 88.000 views e raccolto oltre 7.000 […]

    Eleonora Masala-News Anime

  • preview

    One Piece: arrivano in edicola i metal poster da collezione

    Gli appassionati di One Piece hanno un nuovo tesoro da scoprire in edicola: la collezione esclusiva di 20 metal poster con effetti in rilievo 3D, disponibile solo con Tv Sorrisi e Canzoni. Una collaborazione pensata per i fan della ciurma di Cappello di Paglia, che porta sulle pareti di casa un pezzo di avventura e […]

    Eleonora Masala-News Anime

  • preview

    Dragon Ball Daima, rivelata la verità sulla mancanza di Gohan

    Uno dei grandi assenti in Dragon Ball Daima, la più recente interazione animata ispirata all’opera del compianto Akira Toriyama, è chiaramente il personaggio di Gohan. Mentre la serie prova in tutti i modi a riproporre i canoni primordiali del franchise e a far riassaporare l’atmosfera avventurosa delle origini, tiene, tuttavia, nascosta uno dei personaggi più […]

    Roberto Strignano-News Anime