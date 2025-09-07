Digimon Beatbreak: svelati opening ed ending a un mese dal debutto

Il conto alla rovescia per Digimon Beatbreak entra nel vivo: la nuova serie animata della storica saga digitale partirà il 5 ottobre e, a un mese dalla première, sono stati rivelati i brani che accompagneranno l’anime.

L’opening sarà “Mad Pulse” dei MADKID, mentre l’ending si intitolerà “beat up” ed è interpretata da Ai Tomioka. Insieme all’annuncio è stato pubblicato anche un visual di gruppo che riunisce i personaggi principali.

I MADKID hanno raccontato l’emozione di far parte di questo progetto, spiegando come Digimon li abbia accompagnati fin dall’infanzia, quando la tecnologia cominciava a farsi spazio nella vita quotidiana.

Il loro pezzo, Mad Pulse, vuole riflettere le sfide, le emozioni e i cambiamenti che ognuno affronta nel mondo moderno, diventando quasi un compagno di viaggio per chi ascolta.

Per Ai Tomioka, invece, si tratta della prima esperienza nel firmare un brano per un anime.

L’artista ha voluto trasmettere con beat up l’idea di non smarrire mai il “battito dell’anima” e la passione che ci guida, anche nei momenti in cui la vita rischia di soffocare sogni e aspirazioni.

Una canzone che punta a essere di sostegno e incoraggiamento per spettatori e ascoltatori.

Digimon Beatbreak segna il ritorno del franchise con un nuovo capitolo, a due anni dall’ultima serie televisiva.

La storia introduce un concetto inedito: l’“e-Pulse”, energia nata dai pensieri e dalle emozioni umane, viene usata per alimentare un dispositivo di supporto chiamato Sapotama.

Proprio da qui emergono nuove minacce e l’incontro tra il giovane Tomorro Tenma e il Digimon Gekkomon cambierà per sempre il suo destino.

Insieme alla squadra di cacciatori di taglie “Golden Dawn”, Tomorro dovrà affrontare sfide che metteranno alla prova la relazione tra esseri umani e Digimon, aprendo la strada a un futuro ancora tutto da scrivere.

Con queste premesse, Digimon Beatbreak si presenta non solo come una nuova avventura all’interno di un universo che continua a rinnovarsi, ma anche come un’opera che vuole parlare al presente, intrecciando emozioni, tecnologia e legami.