B.U.A. | Recensione

A chi non è capitato da bambino di piangere di un pianto inconsolabile? Un pianto a dirotto che non c’era proprio modo di fermare, arginare o tentare di limitarlo in qualche maniera. Magari avevamo perso un giocattolo, forse avevamo litgato con qualcuno, oppure eravamo caduti e ci eravamo fatti male. In quei frangenti è davvero difficile, se non impossibile riuscire a consolare un bambino e farlo smettere di piangere e lamentarsi. Questo è proprio il soggetto della storia del libro di cui vi andremo a parlare oggi. B.U.A. , è un albo illustrato scritto da Lorenzo Coltellacci, illustrato da Daniela Berti e pubblicato da CameloZampa nell’aprile 2025.

La storia narrata in questo coloratissimo albo illustrato parte proprio dalla sede mondiale della B.U.A. (che sta per “Brutte Urgenze Amplificate”). Qui c’è grande preoccupazione tra gli esperti riuniti, perché non si riesce a risolvere un nuovo caso davvero difficile. Infatti pare sia arrivata una piccola paziente che non smette di piangere. Sembra proprio che nessun rimedio riesca a funzionare. Vengono chiamati i migliori esperti in ogni campo. Ma niente, non c’è verso. Nessuno degli esperti ha la soluzione, finché qualcuno non propone di ricorrere ad un piano infallibile. Il cosiddetto “Piano M.”. E quello sì, in effetti finalmente funziona.

Testi, illustrazioni e cura editoriale

Lorenzo Coltellacci lo avevamo già incontrato come autore de La Cartaccia, albo illustrato da Viola Gullo e pubblicato da CameloZampa, Il Gigante Misterioso, illustrato da Lorenzo Sangiò e pubblicato da Lapis Edizioni e per il bellissimo graphic novel, Come fosse successo disegnato da Tamara Tantalo e pubblicato da Tenué. Qui lo troviamo di nuovo alle prese con un albo illustrato. Come anche per il libro, La cartaccia, ritroviamo un registro narrativo a lista con un movimento ascendente. Ci troviamo infatti a vedere tutta una serie di rimedi che nella sede mondiale della B.U.A. mettono in atto per placare il pianto della bambina. La protagonista è per l’appunto lei e il suo pianto ininterrotto che viene placato solamente nella svolta finale del libro. Il testo è asciutto, ben ritmato e accompagna il lettore in maniera sempre più assurda e buffa.

Le illustrazioni di Daniela Berti sono un tripudio di colore e personaggi buffi e strampalati. Riescono a rendere ogni situazione ancor più eccentrica. Lo stile di questa talentuosa illustratrice è fresco e naif allo stesso tempo. Inoltre questo stile riesce a reggere visivamente la struttura narrativa. I colori diventano anche loro i protagonisti. Invadendo ogni spazio concesso dalla pagina con personaggi buffi e stilizzati. L’accostamento dei colori è sempre ben pensato e bilanciato. Con i personaggi delle vicende della storia che sembrano incorniciare ogni pagina e arricchirla di colori, suggestioni e giocosità. La struttura stessa del libro si presta a questi giochi dinamici che danno maggior movimento delle varie scene.

C’è quindi un grande movimento e quasi una frenesia giocosa che trascina la lettura in maniera spienserata e leggera. Le bellissime illustrazioni sostengono quindi la storia in maniera convincente e solida, aggiungendo tanti piccoli dettagli che la impreziosiscono ancor di più. CameloZampa ci regala ancora un volta un libro confezionato con gran cura e dal particolare impatto visivo. L’altissima qualità di stampa e di confezionamento è riconfermato ancora una volta in questo pregevole formato quadrato a sfondo bianco. I colori delle illustrazioni sono vivaci, brillanti e accese grazie ad una qualità di stampa eccellente. Anche la scelta del font da accostare alle immagini è davvero azzeccatissima e si impreziosisce di scritte variopinte fatte a mano. Bellissime e vivaci anche le sguardie iniziali e finali del libro.

Conclusione – B.U.A.

B.U.A. è un albo illustrato di irresistibile e divertentissima dolcezza. Pur in una storia che ha di base un momento drammatico, come quello di una bambina che piange, si va per contrapposizione in una continua progressione verso l’assurdo e situazioni comiche. La narrazione scivola veloce e vivace pagina dopo pagina anche grazie ad uno stile di illustrazione giocoso ed eccentrico. Una lettura consigliata a coloro che amano le storie che giocano sull’assurdo e che abbiano però un finale dolce e tenero.

La progressione della storia ha un ritmo incalzante di divertimento sempre maggiore. Insomma, una lettura che fa tanto ridere, ma che si scioglie nel dolce abbraccio materno. In conclusione B.U.A. è un albo illustrato da consigliare per chi vuole farsi tante, ma tante risate, grazie ad una storia semplice ma convincente e a delle illustrazioni giocose e straripanti.