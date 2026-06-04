Hunter x Hunter: annunciata la data d’uscita del volume 39 in Giappone

Ci sono novità importanti per chiunque segua le travagliate vicende di Hunter x Hunter. Dopo mesi passati a sbirciare i brevi aggiornamenti che Yoshihiro Togashi pubblica su X per mostrare lo stato dei suoi disegni, adesso c’è una notizia concreta. Il volume 39 del manga uscirà ufficialmente in Giappone il prossimo 3 luglio 2026. Inutile dire che l’annuncio ha riacceso subito l’attenzione dei lettori, che ormai da anni si sono abituati a gestire i lunghi periodi di pausa dell’autore ma che non vedono l’ora di leggere del materiale inedito.

In concomitanza con la diffusione della data di lancio, in Giappone sono persino già partiti i primi preordini ufficiali per accaparrarsi la propria copia cartacea. Questo nuovo tankobon raccoglierà i capitoli più recenti che il mangaka è riuscito a produrre nell’ultimo periodo, portando avanti le intricate vicende della saga della Succession Contest a bordo della nave Balena Nera.

Si tratta di una porzione di storia davvero densa di dialoghi, sotterfugi e strategie politiche, che richiede molta attenzione ma che appassiona come poche altre cose. Tuttavia, nonostante l’euforia collettiva per questa imminente pubblicazione, l’annuncio porta con sé il solito velo di incertezza che da anni caratterizza la serie. Al momento, infatti, non è stato rilasciato alcun dettaglio in merito a una possibile e regolare ripresa della serializzazione sulla celebre rivista Shonen Jump.

Per quanto riguarda noi, i lettori italiani dovranno armarsi ancora di un briciolo di pazienza. Attualmente non si hanno notizie ufficiali sulla data d’uscita della versione tradotta nella nostra lingua, che sarà presumibilmente curata da Panini Comics sotto l’etichetta Planet Manga. Bisognerà aspettare i tempi tecnici di traduzione e i successivi annunci dell’editore nostrano. Nel frattempo, la notizia di un intero volume inedito alle porte basta e avanza per riaccendere i riflettori su una storia straordinaria, confermando che l’affetto del pubblico per le avventure di Gon e compagni non si è mai spento.