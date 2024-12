Il primo Natale di Babbo Natale | Recensione

Un albo illustrato Natalizio che fa dell’atmosfera calda e avvolgente la sua arma segreta. Consigliatissimo per grandi e piccoli per avere una copiosa dose di spirito natalizio e tenerezza.

Testi: Mac Barnett Illustrazioni: Sydney Smith Traduzione: Sara Ragusa Casa Editrice: Terre di Mezzo Genere: Natalizio Fascia di età: dai 4 anni Pagine: 40 pp. Formato: 22,5×28,5 cm, Cartonato Uscita: Ottobre 2024 Prezzo: 16 €

Non è Natale senza Babbo Natale. Ormai è diventato il personaggio centrale, soppiantando addirittura le figure sacre da cui la festività ha origine. Secondo solo, forse, all’albero di Natale. Il carisma e la popolarità di questo panciuto personaggio gli è valso una quantità incredibile di libri, film e altre rappresentazioni varie. Nel libro di cui vi andremo a parlare oggi ne troveremo proprio una di queste. Il primo Natale di Babbo Natale, è un albo illustrato scritto da Mac Barnett, illustrato da Sydney Smith, tradotto da Sara Ragusa e pubblicato da Terre di Mezzo nell’ottobre 2024. Il titolo originale è inglese, uscito con Penguin Random House nell’ottobre 2024 con il nome di Santa’s first Christmas.

Una domanda si pongono molti bambini, chi prima, chi dopo. Ma cosa fa Babbo Natale il giorno di Natale? In questa storia è raccontata tutta la verità. A quanto si narra, non fa niente di speciale. Dopo essere rientrato dal suo giro di consegne, riposa un po’ e poi ricomincia a lavorare. Ma non può essere sempre così, i suoi elfi sono un preoccupati e vogliono assicurarsi che anche lui possa provare la gioia e la magia che lui offre a tutti i bambini del mondo. Ed è così che preparano l’albero, le luci colorate, tante cose buone da mangiare e, ovviamente, anche tanti regali. Adesso sì che ragioniamo. Una giornata così bella che Babbo Natale deciderà di riviverla, anno dopo anno. Ed è così che inizia questa bellissima tradizione che perdura tutt’ora.

Testo, illustrazioni e cura editoriale

Mac Barnett è un famosissimo autore che abbiamo già conosciuto per l’esilarante Come fa Babbo Natale a passare dal camino?. In questo testo, Mac Barnett, punta più su una struttura narrativa che si rifà ai racconti intorno al fuoco piuttosto che al libro lista buffo e divertente come era quello scorso. Ovviamente anche qui troveremo degli elementi divertenti. Come ad esempio l’orso polare che si traveste da Babbo Natale facendone le veci. Ma il resto della storia si configura più come una narrazione dolce, giocosa e ricca di atmosfera. Il testo è molto presente in questo albo illustrato e accompagna le immagini in maniera parallela e raramente complementare. Come per i libri per l’infanzia di una volta.

Molto dell’atmosfera carica di calore e spirito natalizio viene senza dubbio dalle magnifiche illustrazioni. Queste sono realizzate da Sydney Smith, Premio Hans Christian Andersen 2024 per Il parlo come un fiume. Babbo Natale, gli elfi, la baita e le ambientazioni, tutto contribuisce a creare quell’intelaiatura di campiture di colore che rendono le immagini vibranti e vive in ogni pagina. Sono meravigliosi i contrasti che l’illustratore riesce a creare tra luci e ombre. Specie in alcune scene in cui l’atmosfera si fa carica di trepidante attesa e dolcezza. Ad esempio gli effetti di luce del camino in contrasto con le ombre della notte rendono alcuni passaggi davvero emozionanti e indimenticabili. Nonostante le atmosfere molto evocative, non si perde però la bellezza dei personaggi che sono ugualmente buffi e ben caratterizzati secondo le loro rispettive caratteristiche.

Terre di Mezzo realizza un albo illustrato perfetto per il Natale. Tra gli ingredienti troviamo davvero tutto il necessario. La confezione è come sempre eccellente da ogni punto di vista. Sia per quanto riguarda la carta, sia per quanto riguarda la qualità della stampa che esalta al massimo i colori luminosi e vibranti delle illustrazioni.

Conclusione – Il primo Natale di Babbo Natale

Il primo Natale di Babbo Natale è uno degli albi di Natale per eccellenza da regalare sotto le feste. Ha una buona dose di divertimento e tanta, tanta atmosfera intrisa di spirito natalizio e di dolcezza. Il protagonosti è ovviamente Babbo Natale, ma anche i suoi elfi e l’orso polare sono dei comprimari perfetti per donargi una festa degna di questo nome. L’atmosfera calda e avvolgente di questo albo illustrato riesce a catapultarci in quel clima freddo all’esterno e caldo all’interno che fa molto Natale. Anche il caro Babbo Natale ha bisogno di entrare nel clima natalizio e sono proprio i suoi fidati elfi a donargli la magia, il calore e la gioia di questa festività. Un albo illustrato che riesce quindi a colpire grazie a tutto quello che si può cercare in un libro che parla della festa più amata dai bambini. Ma che riesce a coinvolgere anche gli adulti in questo clima di festa e amore.