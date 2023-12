Come fa Babbo Natale a passare dal camino? | Recensione

Un albo illustrato Natalizio che fa sbellicare dalle risate dall’inizio alla fine. Il rischio è quello di andare in crisi respiratoria. Consigliatissimo per grandi e piccoli. Un must natalizio assolutamente da non perdere!

Alfredo Paniconi 2023-12-20T07:00:14+01:00 Un albo illustrato Natalizio che fa sbellicare dalle risate dall’inizio alla fine. Il rischio è quello di andare in crisi respiratoria. Consigliatissimo per grandi e piccoli. Un must natalizio assolutamente da non perdere! Testi: Mac Barnett Illustrazioni: Jon Klassen Traduzione: Sara Ragusa Casa Editrice: Terre di Mezzo Genere: Natalizio Fascia di età: dai 4 anni Pagine: 32 pp. Formato: 20,6×27,6 cm, Cartonato Uscita: Ottobre 2023 Prezzo: 16 €

C’è da anni una lunga diatriba riguardante l’argomento Babbo Natale. C’è chi sostiene fermamente che esista. Ma c’è anche chi sostiene che non esista affatto. Su questo argomento non si è mai riusciti a trovare un punto d’incontro tra le due fazioni. Ma c’è un dilemma ancor più pratico che riguarda Babbo Natale. E cioè, ma come farà, grande e grosso com’è a passare per il comignolo di un camino? Una domanda più che legittima. A cui il libro di cui vi andremo a parlare oggi cercherà di dare una convincente risposta. Come fa Babbo Natale a passare dal camino?, è un albo illustrato scritto da Mac Barnett, illustrato da Jon Klassen, tradotto da Sara Ragusa e pubblicato da Terre di Mezzo nell’ottobre 2023. Il titolo originale è inglese, uscito con Walker Books nell’ottobre 2023 con il nome di How Does Santa Go Down the Chimney?

Il libro parte quindi dal quesito del titolo e si inerpica in una serie di spiegazioni sul come faccia questo vecchietto buffo e pancione, a passare per un camino. Si parte dalle spiegazioni più logiche, scontate, banali, fino ad arrivare alle spiegazioni più assurde e incredibili. Ma soprattutto ci si domanda, visto che sono la maggioranza, come fa Babbo Natale a raggiungere quelle case che il camino non ce l’hanno? La cosa si complica ancor di più a quel punto. Allora si pensa a delle soluzioni incredibili e contro qualsiasi legge fisica e logica. Ma le domande non finiranno qui e si susseguiranno a ritmo serrato fino alla fine. Troveranno soluzione? Forse sì, forse no. Ma in fondo, che importa, l’importante è che alla fine Babbo Natale arrivi a portare i suoi regali.

Testo, illustrazioni e cura editoriale

In Come fa Babbo Natale a passare dal camino? gli elementi divertenti sono molteplici. Viaggiano sui due canali comunicativi. Testuale e illustrativo. Nel primo, Mac Barnett, in una tipica struttura narrativa a lista, ci porta in un vortice sempre più assurdo di ipotesi e situazioni buffe. Il ritmo ascendente della sequenza non permette al lettore di prendere fiato tra una risata all’altra. E si arriva alla fine della lettura quasi in affanno. Le gag sono una più divertente dell’altra. Si trova sempre una genialata nella pagina successiva che ci spiazza e ci porta a proseguire la lettura.

Ovviamente, molto dell’effetto di divertimento di questo libro viene dalle illustrazioni del grande Jon Klassen. L’autore famosissimo per la trilogia del cappello e altri grandissimi successi, tra cui Sam e Dave scavano una buca, pubblicato sempre da Terre di Mezzo e scritto da Mac Barnett. In questo albo declina la figura di Babbo Natale in tutti i modi possibili e immaginabili. Lo rimpicciolisce, lo allunga, lo sporca, lo appiattisce, lo liquefa. Insomma, un Babbo Natale in ogni assurda versione. Con lui ci sono anche una serie di altri personaggi ugualmente buffi, come le sue renne, che lo aiutano a scendere lungo il comignolo. O i cani delle case in cui si intrufola. Il tutto con quello stile buffo, ma graficamente attraente che identifica l’immaginario di Jon Klassen.

Sicuramente Terre di Mezzo, con questo albo, realizza uno dei libri di Natale più belli e atipici usciti negli ultimi anni. Lo fa confezionando un prodotto eccellente da ogni punto di vista. Sia per quanto riguarda la carta, porosa al punto giusto per sposarsi alla perfezione con lo stile di Jon Klassen. La qualità della stampa risultante regala infatti dei colori eccellenti che valorizzano le illustrazioni. Sia con l’impaginazione che rende la lettura scorrevole e agevola la velocità delle gag.

Conclusione – Come fa Babbo Natale a passare dal camino?

Come fa Babbo Natale a passare dal camino? è uno degli albi di Natale più divertenti e belli mai usciti da molti anni a questa parte. Ha tutti gli elementi che rendono una storia divertente, sebbene in questo libro una vera e propria storia non ci sia. Il protagonostia è uno solo, Babbo Natale. Intorno a lui ruotano tutti i quesiti e i dubbi che può avere un bambino riguardo alla riuscita del suo lavoro. Quello di portare i doni a tutti calandosi dal camino.

Un albo che non si limita a divertire soltanto i più piccoli. Come infatti è consuetudine delle opere di Jon Klassen, anche qui, pure gli adulti ridono di gusto e si divertono. La grande qualità di questo illustratore è inoltre quella di unire l’aspetto divertente dei suoi personaggi e situazioni, ad un gusto estetico superiore, mai banale o smaccatamente commerciale.