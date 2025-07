A nudo! | Recensione

La sessualità è uno dei temi più dibattuti e vivi dei tempi moderni. Sia per quanto riguarda la sessualità adulta e l’educazione che bisognerebbe avere riguardo ad essa. Ma ancor di più nella delicata fase di crescita quando in adolescenza si scopre la sessualità e tutto ciò che essa comporta. Si tratta infatti di uno sconvolgimento nella crescita umana di ciascun individuo e avere una base di conoscenza solida e consapevole può aiutare ad affrontarla nel migliore e più sano dei modi. Come tutti ben sanno, la sessualità è influenzata da fattori biologici, psicologici, culturali e sociali, per cui è un argomento in continua evoluzione. Nel libro di cui vi andremo a parlare oggi si tratta proprio di questo argomento. In A nudo! Dizionario amorevole della sessualità, il protagonista è per l’appunto la questo aspetto complesso della vita umana che comprende comportamenti, orientamenti, identità sessuali e tutte le sue sfumature e sul tema. Questo libro è scritto da Myriam Daguzan Bernier, tradotto da Valeria Illuminati e Roberta Pederzoli, illustrato da Cécile Gariépyscritto e pubblicato da Settenove a marzo 2024.

Come avrete capito, il libro di cui vi parliamo oggi è una sorta di manuale. O per meglio dire, vista la struttura alfabetica, di un dizionario in cui trovare tutti gli argomenti riguardanti il vasto e affascinante mondo della sessualità. Gli argomenti affrontati sono tantissimi, ovviamente. Vanno dall’identità sessuale, il modo di vivere l’intimità e le relazioni, e, in generale, la scoperta di sé. Ovviamente quello affrontato, la sessualità, è un argomento che suscita desiderio ma anche grossi dubbi e grandi paure. Specie nell’età adolescenziale. Periodo nel quale il nostro corpo e, di conseguenza, la nostra psiche, affrontano dei cambiamenti molto grandi. Questo volume cerca di rispondere con semplicità a domande e curiosità attinenti al mondo delle relazioni e del sesso. Rivolte soprattutto a questa fase di sviluppo umana molto delicata. Lo fa offrendo la possibilità di approfondire con riferimenti a studi, ricerche e dati ben documentati.

Testi, illustrazioni e cura editoriale

Come abbiamo detto, la struttura è quella tipica del libro divulgativo. Si configura come un manuale in cui gli argomenti sono affrontati in ordine alfabetico proprio come fosse un vocabolario della sessualità. Ovviamente non è un modo accademico e dal timbro manualistico. Ogni argomento è affrontato con brio, ma mai con superficialità. Viene trattato con accuratezza, sia per quanto gli argomenti, sia per quanto riguarda le tante sfumature che ogni tema può avere. Per ogni argomento il dizionario offre definizioni, dati comparati, risorse per accrescere le conoscenze con prospettiva intersezionale e curiosità, dall’Italia e dal resto del mondo. Il target d’età, come dicevamo, è quello adolescenziale. Una fase della crescita in cui si ricercano delle risposte sia dagli adulti che dai propri coetanei. Questo è anche un ottimo strumento per le persone adulte al fine di aiutare all’educazione sessuale, dalla quotidianità fino alle scuole.

Le illustrazioni di Cécile Gariépy imprimono un carattere e una carisma particolarmente frizzante all’intero libro. Una forte componente giocosa e che rende la lettura ancor più intrigante e leggera. L’obiettivo è quello di alleggerire il lettore dalla serietà e complessità degli argomenti. E l’illustratrice lo fa con uno stile grafico e plastico che si addice alla perfezione alla struttura testuale del volume. Le buffissime illustrazioni rellegrano per colore e decorano le diverse argomentazioni proposte, rendono il tutto pieno di freschezza e allegria. Settenove confeziona un libro davvero prezioso e un vero e proprio unicum nel suo genere. Un divulgativo dal potente messaggio di apertura e informatizione. Ogni aspetto di questo libro è ben curato con grande attenzione sia per quanto riguarda i contenuti che per l’eccellente qualità di stampa.

Conclusione – A nudo!

Sebbene sia un libro prettamente divulgativo, le illustrazioni non fanno solo da sfondo e abbellimento. Ma in parte sono anche protagoniste. Poiché accompagnano il testo divulgativo alleggerendolo e smontandolo da toni troppo pesanti e perentori. In conclusione A nudo! Dizionario amorevole della sessualità è testo assolutamente consigliato per coloro che voglio avvicinarsi all’affascinante e complesso mondo della sessualità. Aiutando anche i più giovani in questo percorso di conoscenza.