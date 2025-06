Un record da Guinness per la dichiarazione d’amore più lunga in un anime

L’anime The 100 Girlfriends Who Really, Really, Really, Really, Really Love You ha conquistato un traguardo sorprendente: una scena del suo ultimo episodio è entrata nel Guinness dei Primati per il discorso d’amore più lungo mai pronunciato in un anime giapponese. A firmarlo è Rentaro Aijo, protagonista della serie, con un monologo che non è passato inosservato.

Un discorso senza fine… e pieno d’amore

Nel ventiquattresimo episodio, Rentaro confessa i suoi sentimenti con una dichiarazione che ha lasciato tutti senza parole. Non solo per la sua intensità, ma per la lunghezza: ben 7.453 parole, un numero che ha spinto Guinness World Records a riconoscere ufficialmente il primato. Il risultato è un momento unico nella storia dell’animazione nipponica, capace di unire sentimento e ironia in perfetto stile The 100 Girlfriends.

Una scena diventata virale

Il discorso di Rentaro è stato pronunciato in modo ininterrotto e con una carica emotiva che ha colpito pubblico e critica. Il merito va anche al doppiatore del personaggio, che ha saputo rendere credibile e coinvolgente ogni singola parola. La scena ha rapidamente fatto il giro dei social, diventando virale tra i fan dell’anime e non solo.

Un anime sopra le righe che continua a stupire

The 100 Girlfriends Who Really, Really, Really, Really, Really Love You è noto per il suo tono esagerato e divertente, ma anche per la sua capacità di sorprendere. Con questo record, la serie conferma ancora una volta il suo spirito fuori dagli schemi, capace di trasformare anche una confessione d’amore in un momento da manuale.

Un primato che resterà nella storia

Non è facile distinguersi in un panorama ricco di anime romantici, ma questa dichiarazione è riuscita a farlo con originalità. Un traguardo che non solo premia l’anime, ma sottolinea anche quanto possa essere potente una semplice parola d’amore, ripetuta migliaia di volte.