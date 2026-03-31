Il creatore di Gintama torna su Weekly Shonen Jump dopo sette anni

Hideaki Sorachi è tornato. E lo fa in grande stile.

Il mangaka di Gintama debutterà con una nuova serializzazione su Weekly Shonen Jump il 20 aprile 2026. Si tratta della sua prima opera serializzata in circa sette anni, da quando Gintama si concluse nel giugno 2019.

Il titolo è 2-nen B-gumi Yusha Destroyers, traducibile liberamente come Classe 2-B: Eroi Distruttori. Si tratta di una commedia fantasy con una premessa che rovescia il classico schema del genere: il re demonio viene cacciato dal suo castello dagli eroi.

In altre parole, Sorachi riparte da dove si è sempre sentito a suo agio: sovvertire le aspettative con ironia tagliente e costruzione dei personaggi fuori dagli schemi. Esattamente quello che i fan si aspettano da lui.

Il contesto è quello di un aprile particolarmente vivace per Weekly Shonen Jump.

La rivista lancerà tre nuove serie nelle prime tre settimane del mese: il 6 aprile arriva Roku no Okashina Ie di Atsushi Nakamura (Agravity Boys), il 13 aprile tocca a Natsu to Hotarukago di Masayoshi Satosho, e infine il 20 aprile debutta il nuovo manga di Sorachi.

Un tris di ritorni da autori già noti al pubblico Jump, una scelta editoriale che punta sulla qualità riconosciuta.

Ma non è finita qui. Sempre ad aprile, Sorachi torna anche su Netflix ma con un’opera completamente diversa. Il 16 aprile debutta in streaming Dandelion, anime tratto dal suo primissimo one-shot pubblicato nel 2002 su Weekly Shonen Jump

Si tratta della storia di due angeli impiegati nel dipartimento dedicato ad accompagnare le anime erranti nell’aldilà, lontanissima dal caos di Gintama, ma già carica di quella sensibilità tutta sua. Sorachi stesso ha commentato la notizia con la sua consueta ironia: “Di solito evito di rileggere il mio primo lavoro perché è imbarazzante. Eppure Netflix ha deciso di riesumarlo. Sembra che la parola delicatezza non esista nel loro vocabolario.”

Per inquadrare meglio il peso di questo ritorno: Gintama ha raggiunto i 73 milioni di copie in circolazione nel corso di quasi vent’anni di serializzazione, dando vita a numerose stagioni anime, film e un adattamento live-action.

Il ritorno di Sorachi, quindi, non è una notizia qualunque. Per una generazione di lettori cresciuta con Gintoki, Kagura e Shinpachi, è un evento.

FONTE: MyAnimeList