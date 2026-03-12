Speciali

Frieren: unboxing della parte 2 della serie anime in blu-ray

Federico Vascotto 12/03/2026

Tratto dal manga di Kanehito Yamada e Tsukasa Abe, Frieren – Oltre la fine del viaggio è il nuovo capolavoro realizzato da MADHOUSE (Death Note, Overlord, Hunter×Hunter, Il movimento della Terra), diretto da Keiichiro Saito (Bocchi The Rock!) e con le musiche di Evan Call (Violet Evergarden, Josée, la tigre e i pesci).

Il manga originario è scritto da Kanehito Yamada e disegnato da Tsukasa Abe, serializzato sulla rivista Weekly Shōnen Sunday di Shōgakukan dal 2020 (2 milioni di copie nel 2021 e vincitore del 14° Manga Taishō). L’adattamento anime prodotto da Madhouse viene trasmesso in Giappone dal 2023 (in Italia su Crunchyroll e Netflix) mentre una seconda stagione va in onda da gennaio 2026.

I 12 episodi che compongono la parte 2 della serie sono disponibili in Limited Edition 2 Blu-ray + Booklet e 3 Cards da Collezione. Anime Factory etichetta di Plaion Pictures dedicata all’animazione nipponica continua l’ottimo lavoro fatto con la Parte 1.

Nei nuovi episodi Frieren e Fern sostengono un esame per maghi al fine di accedere all’altopiano del nord. Non solo l’esame è noto per uccidere più persone di quante ne promuova, ma richiede anche l’unica cosa che può sconfiggere anche l’elfo più potente: il lavoro di squadra. Che l’era degli umani abbia inizio.

Frieren – Oltre la fine del viaggio: unboxing della Parte 2 in blu-ray

La Parte 2 Limited Edition Blu-ray di Frieren è perfettamente coerente con la prima ee le sta bene accanto sullo scaffale. Un cofanetto in cartoncino contenente l’amaray serigrafato coi 2 dischi blu-ray.

I contenuti fisici (ricchi) sono: le 3 Cards da collezione eleganti evocative e ricercate come la serie anime. Un Booklet esclusivo di 76 pagine con guida agli episodi, interviste, note di produzione, disegni preparatori, gallery d’illustrazioni. C’è anche la mappa del mondo fantasy della serie, per capirci.

I contenuti digitali (un po’ meno ricchi ma interessanti) comprendono: Opening Textless, Ending Textless, Special Video “Ricordi di viaggio”, WEB Previews e PV.

Qui sotto trovate il video unboxing.

SPECIFICHE TECNICHE:
Numero Dischi: 2
Durata: 300 minuti (Extra esclusi)
Formato Video: 1.78:1 1920*1080p @23.976fps
Formato Audio: Italiano 2.0 DTS-HD Master Audio, Giapponese 2.0 DTS-HD Master Audio
Lingue: Italiano, Giapponese
Sottotitoli: Italiano

