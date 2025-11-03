Black Clover: il gran finale è ormai alle porte

Dopo anni di magia, scontri epici e momenti che ci hanno fatto urlare “Asta non mollare!”, Black Clover sta davvero per arrivare alla fine. È ufficiale: la serie di Yūki Tabata è entrata nella fase chiamata “Super Climax”, quella che, per chi conosce un po’ il linguaggio di Shueisha, vuol dire una cosa sola, il finale è ormai dietro l’angolo.

Quando spunta questa parola, sappiamo già che mancano solo pochi capitoli, di solito tre o cinque, prima dei saluti. E infatti, con l’uscita dei capitoli 384, 385 e 386, possiamo dire che il viaggio di Asta, Yuno e dei Cavalieri Magici sta per chiudersi davvero. La community è in fermento: c’è chi è super emozionato all’idea di vedere come finirà tutto e chi, invece, non è ancora pronto a dire addio a una serie che ci accompagna ormai dal 2015.

E diciamocelo, per chi ha seguito Black Clover sin dall’inizio, è impossibile non sentire un po’ di nostalgia. Black Clover ha rappresentato uno degli shonen più energici e positivi della nuova generazione, con un protagonista che, nonostante l’assenza di poteri magici, non ha mai smesso di credere nei propri sogni. Tra rivalità, amicizia e scontri spettacolari, Tabata è riuscito a costruire un mondo vibrante, capace di emozionare e ispirare.

Negli ultimi archi narrativi, la tensione è salita alle stelle, e tutto lascia pensare che il finale sarà carico di emozioni e colpi di scena. Anche se l’autore non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali sul post-finale, i fan già sperano in un ritorno, magari sotto forma di sequel o progetto parallelo.

Una cosa, però, è certa: Black Clover chiuderà con il cuore in fiamme, proprio come il suo protagonista. Dopo anni di avventure e magia, il cerchio si chiude, e sarà un addio che nessuno dimenticherà facilmente. E chissà, magari questo finale non sarà davvero la fine, ma solo l’inizio di qualcosa di nuovo nell’universo creato da Yūki Tabata.