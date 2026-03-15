Dorohedoro torna con una nuova storia dopo sei anni

Dopo parecchio tempo senza nuovi capitoli, Dorohedoro sta per tornare. È stato infatti annunciato un capitolo speciale one-shot, scritto da Q Hayashida. È una storia nuova, pensata come contenuto unico per celebrare il ritorno della serie.

Il capitolo uscirà sul numero di maggio di Monthly Shōnen Sunday (Gessan), pubblicato da Shogakukan. La rivista sarà disponibile dall’11 aprile, e per il manga significa tornare su quelle pagine dopo sei anni di assenza. Si tratterà di una storia autoconclusiva completamente nuova, pensata come contenuto speciale per i fan della serie.

Questa pubblicazione arriva in un momento particolare per il franchise, perché coincide con il ritorno dell’anime. Intanto la seconda stagione di Dorohedoro partirà in streaming dal 1° aprile. I nuovi episodi usciranno ogni mercoledì alle 23:00 su Crunchyroll e Netflix.

Per questa nuova stagione, alla regia c’è Yuichiro Hayashi, che guiderà il progetto. La composizione della serie è affidata a Hiroshi Seko, mentre il design dei personaggi è curato da Tomohiro Kishi.

Se qualcuno si è perso la prima stagione, può recuperarla in streaming su Crunchyroll. Oltre agli episodi principali, sulla piattaforma è disponibile anche l’OVA speciale di 25 minuti collegato alla serie, così da avere un quadro completo prima di iniziare la nuova stagione.

Per chi non conosce ancora la storia, tutto ruota attorno a Caiman, un uomo che ha perso la memoria e che si ritrova con la testa trasformata in quella di una lucertola a causa di una misteriosa magia. Insieme alla sua compagna Nikaido cerca indizi sul proprio passato e su chi gli abbia fatto questo incantesimo.

Nel frattempo diversi gruppi entrano in gioco, tra cui la famiglia En e i Cross-Eyes, dando vita a una storia sempre più caotica e piena di scontri. Con il ritorno dell’anime e questo nuovo capitolo speciale, il mondo di Dorohedoro torna finalmente ad espandersi dopo anni di attesa.