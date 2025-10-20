Dorohedoro 2 arriva ad aprile 2026, dopo sei lunghi anni di attesa

Dopo tantissimo tempo, Dorohedoro sta finalmente per tornare. Studio MAPPA ha confermato che la seconda stagione dell’anime arriverà ad aprile 2026, ben sei anni dopo la prima, che era uscita nel 2020 su Netflix.

La notizia ha un po’ spiazzato i fan, molti pensavano che i nuovi episodi sarebbero usciti già nel 2025, ma a quanto pare il ritardo è dovuto al carico di lavoro enorme dello studio, che in questi anni ha portato avanti tantissimi progetti. Insomma, sembra che vogliano prendersi il tempo necessario per fare le cose come si deve. E in fondo, Dorohedoro è proprio una di quelle serie dove ogni dettaglio conta, quindi l’attesa, forse, varrà la pena.

Il tutto nasce dal manga di Q Hayashida, un mix folle e irresistibile di azione, mistero e humor nero. La storia è ambientata a Hole, un mondo distorto dove umani e stregoni convivono in mezzo a caos, magia e tanto sangue. Il protagonista è Caiman, un tipo con la testa da rettile e senza memoria, deciso a scoprire chi lo ha trasformato così. Attorno a lui ruotano personaggi folli, combattimenti brutali e una dose di ironia che alleggerisce anche i momenti più cruenti.

La prima stagione aveva conquistato il pubblico proprio per il suo stile visivo sporco ma accattivante, la regia energica e il tono anarchico che mescola horror e comicità. Il ritorno della serie, quindi, è uno degli eventi più attesi nel panorama anime.

In attesa di un nuovo trailer e di dettagli su cast e staff, i fan possono solo contare i mesi che li separano dal grande ritorno a Hole. Sei anni sono tanti, ma se c’è un titolo che può permettersi di farsi desiderare, è proprio Dorohedoro. E a giudicare dall’entusiasmo online, la seconda stagione ha già tutte le carte in regola per diventare uno dei titoli più caldi del 2026.