L'interprete di Nick Fury tornerà sul set di Londra per alcune scene aggiuntive di The Marvels

Samuel L. Jackson è pronto per i reshoot di The Marvels

Samuel L. Jackson, che tornerà nei panni di Nick Fury in The Marvels, si è seduto come ospite al Jimmy Kimmel Live, dove ha anticipato che è in procinto di girare alcuni reshoot per il prossimo sequel del MCU.

Quando gli è stato chiesto se avesse finito di girare la serie Secret Invasion per Disney+, Jackson ha fatto l’indifferente, cercando di portare il discorso sull’altra serie che ha interpretato di recente, Gli Ultimi Giorni di Tolomeo Grey, su Apple TV+. Ma alla fine, l’argomento è passato a The Marvels, e Jackson ha confermato che è pronto a “tornare sul set e fare cose”, ovvero i reshoot, per il film questo agosto:

Kimmel: “Ehi, [hai] finito di girare Secret Invasion, il nuovo spettacolo Marvel Disney+?” Jackson: “C’è un nuovo spettacolo Marvel?” Kimmel: “C’è, ci sei tu e interpreti Nick Fury”. Jackson: “Non so nemmeno quanti anni abbia. Stavo solo pensando a quel backstage quando mi hanno chiesto di dire ‘Tolomeo ha 91 anni, è il personaggio più vecchio che tu abbia mai interpretato? Dico, ‘sai che Nick Fury potrebbe effettivamente essere più vecchio di lui. Potrebbe essere in giro per sempre. Bene, ha avuto la possibilità di farlo. No, non ho finito, sto tornando a Londra, immagino qualche giorno in agosto, ma devo tornare indietro per fare cose con The Marvels e ho avuto modo di fare cose per Secret Invasion”. Kimmel: “Top secret? Non puoi dirci nulla. Oh, quindi stai facendo anche altre cose Marvel?” Jackson: “Sì, beh, The Marvels [è] Captain Marvel 2 ma si chiama The Marvels perché, sai…” Kimmel: “È difficile mantenere tutto chiaro…” Jackson: “Ehi, è un grande universo”.

Le riprese aggiuntive Marvel sono ormai una componente regolare del processo di produzione e, spesso, questa fase di solito migliora il film. La direttrice di Eternals Chloé Zhao ha parlato di come la promessa di una fotografia aggiuntiva sia stata un vantaggio creativo, aiutandola a “prendersi dei rischi” assicurandosi al contempo che non fossero rimasti “molti buchi”.

Il regista di Multiverse of Madness, Sam Raimi, ha anche accennato ai reshoot del sequel del MCU, dicendo che è stato usato per assicurarsi che i fan capissero tutti i concetti in una storia che aveva tante parti in movimento come questa. Il regista veterano ha anche sottolineato che è stato utilizzato per espandere i momenti a cui i fan stavano davvero rispondendo bene negli screening test.

Dato che l’uscita di The Marvels ha subito un ritardo fino al 28 luglio 2023, è possibile che anche la data delle riprese sia stata spostata a una data successiva, spiegando così la sequenza temporale di agosto.

Non si sa quali scene verranno riprese o aggiunte a The Marvels una volta che il cast e la troupe torneranno sul set. Potrebbero essere aggiunte altre scene di Kamala Khan con Iman Vellani, soprattutto considerando il travolgente successo di Ms. Marvel dopo la sua premiere.