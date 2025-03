Death of the Silver Surfer, l’ultimo viaggio della sentinella dello spazio?

Greg Pak e Sumit Kumar sono gli autori di DEATH OF THE SILVER SURFER, una nuova miniserie in uscita a giugno ed annunciato in anteprima da ComicBook.com.

Il più grande eroe cosmico della Marvel sarà protagonista di una nuova epopea a giugno in DEATH OF THE SILVER SURFER! Scritta da Greg Pak (PLANET HULK) e disegnata da Sumit Kumar (SPIDER-MAN: BLACK SUIT & BLOOD), questa miniserie limitata di cinque numeri promette un tragico destino per Norrin Radd, quando un nuovo nemico che nemmeno il Potere Cosmico è in grado di sconfiggere si erge potente!

Questo nuovo rivale non si fermerà davanti a nulla pur di annientare la Sentinella delle vie spaziali e i suoi alleati, i Fantastici Quattro. Ma la loro battaglia sconvolgente avrà un costo: quali antichi segreti si celano nell’ombra del passato di Surfer? Segreti noti solo a… Galactus?!

The Sentinel of the Spaceways takes his final voyage in #MarvelComics’ ‘Death of the Silver Surfer,’ a new limited series by Greg Pak and Sumit Kumar, launching this June. Scroll to learn more 🧵 🎨 Cover: @dike_ruan pic.twitter.com/JTOsmkI5Sj — Marvel Comics (@MarvelComicsHQ) February 27, 2025

IL VIAGGIO FINALE DI SILVER SURFER?!

Silver Surfer torna a difendere una Terra devastata dalla guerra, ma Norrin ha un bersaglio di dimensioni galattiche sulla schiena. Di fronte a una minaccia in grado di portargli via tutto ciò che è o sarà mai, una singola vita umana potrebbe essere l’unica a decidere della salvezza… o della dannazione del surfista. Se il surfista cade, chi sarà a brandire l’impressionante Potere Cosmico?

If the Surfer falls, who then wields the awesome Power Cosmic? Read for more: https://t.co/prNBUCMje1 🎨: Nick Bradshaw, @JrRomita pic.twitter.com/eqn1T9xmE0 — Marvel Comics (@MarvelComicsHQ) February 27, 2025

Greg Pak ha dichiarato a ComicBook.com:

“In un mondo di sfumature di grigio, la storia di Norrin Radd ci permette di trovare un po’ di argento, e sono davvero entusiasta di avere la possibilità di raccontare questa storia con creatori straordinari come l’editor Tom Groneman, l’artista Sumit Kumar e il copertinista Dike Ruan. Stanno dando a questo libro il massimo e vi faranno impazzire in tutti i modi migliori”

In molti hanno ipotizzato che la morte di Norrin Radd possa aprire la strada ad un nuovo Silver Surfer, magari nella persona dell’amore perduto di Norrin Shalla-Bal, come pare sarà nell’universo di Fantastici Quattro: Gli Inizi, il film in uscita a luglio.

Ma con tutta probabilità DEATH OF THE SILVER SURFER servirà anche come rilancio del personaggio, come avvenuto spesso con le varie storie che hanno annunciato la morte del protagonista, da DEATH OF DOCTOR STRANGE (che dopo un periodo in cui è stato sostituito da Clea è tornato con una nuova serie) alla morte di Ms. Marvel che è stato il preludio del suo ingresso nel mondo degli X-Men. Inoltre, quel particolare in cui si dice che “Silver Surfer torna a difendere una Terra devastata dalla guerra” potrebbe anche indicare che si tratti di una storia ambientata in un futuro alternativo.