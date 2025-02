Il Trailer de I Fantastici Quattro: Gli Inizi – Analisi e Teorie dei Fan

Martedì 4 febbraio 2025, i Marvel Studios hanno finalmente rilasciato il primo teaser trailer del nuovo film dedicato ai Fantastici Quattro, intitolato I Fantastici Quattro: Gli Inizi (in inglese “The Fantastic Four: First Steps“). Per l’occasione il cast si è unito a un pubblico dal vivo martedì presso lo U.S. Space & Rocket Center, sede dello Space Camp, a Huntsville, in Alabama, per lanciare ufficialmente il trailer inaugurale del film. I fan di tutto il mondo si sono sintonizzati tramite un livestream Marvel per assistere al grande debutto in tempo reale, con il razzo Saturn 5 a fare da sfondo.

“I Fantastici Quattro: Gli Inizi”: c ontenuto del trailer

Il trailer offre uno sguardo emozionante sulla nuova incarnazione dei personaggi iconici. La storia si svolge in un universo alternativo ambientato negli anni ’60, con una New York tecnologicamente avanzata e un’atmosfera retrò-futuristica che omaggia l’era spaziale. La scelta dell’ambientazione rimanda ad un’epoca in cui le scoperte scientifiche venivano vissuto con spirito positivo e l’esplorazione spaziale era dotata di un’aura romantica e non era appannaggio di miliardari egomaniaci.

Incontriamo i protagonisti de I Fantastici Quattro: Gli Inizi quando si sono già trasformati dopo l’incidente spaziale che li ha dotati di superpoteri. Reed Richards/Mister Fantastic (Pedro Pascal), Sue Storm/Donna Invisibile (Vanessa Kirby), Johnny Storm/Torcia Umana (Joseph Quinn) e Ben Grimm/La Cosa (Ebon Moss-Bachrach) sono mostrati mentre affrontano la loro nuova vita come eroi e anche nella sfera privata, con un siparietto in cui la Cosa cucina insieme al robottino Herbie.

La minaccia principale è rappresentata da Galactus, il potente divoratore di mondi interpretato da Ralph Ineson, che qui intravediamo solo in un paio di inquadrature, in cui il caratteristico copricapo immaginato da Jack Kiby si staglia su New York, fermandosi ad osservare la Statua della Libertà. Il film include anche Julia Garner nel ruolo enigmatico di Shalla-Bal/Silver Surfe, tra gli altri attori figurano Paul Walter Hauser, John Malkovich (che appare in una veloce inquadratura) e Natasha Lyonne in ruoli ancora non rivelati. Si dice che John Malkovich dovrebbe interpretare Ivan Kragoff, alias il malvagio scienziato russo Fantasma Rosso (Red Ghost), ma c’è chi sostiene che potrebbe essere Nathaniel Richards, padre di Reed e viaggiatore del Multiverso, antenato di Kang il Conquistatore.

Estetica e Tematiche

L’estetica degli anni ’60 è centrale nel trailer, con un design ispirato alle origini fumettistiche dei Fantastici Quattro. L’ambientazione futuristica richiama l’ottimismo dell’era spaziale e suggerisce un approccio avventuroso al genere supereroistico. Il film sembra concentrarsi sulle conseguenze della trasformazione dei personaggi e su come affrontano insieme le sfide come una famiglia unita.

Teorie dei Fan

Una delle teorie più diffuse tra i fan è che il mondo in cui si svolge la storia possa essere distrutto da Galactus o comunque subire gravi danni. Questo scenario potrebbe giustificare il motivo per cui i Fantastici Quattro finiscono per entrare nel principale universo MCU, Terra 199999. Tra ciò che vediamo brevemente nella lavagna dove Reed sviluppa alcune formule matematiche sembra esserci lo schema del Ponte dimensionale che ha sviluppato anche nei fumetti e lo ha portato ad unirsi ad un Concilio dei Reed, ovvero un’assemblea di vari Reed Richards di differenti realtà.

Inoltre, alcuni scene del trailer mostrano città devastate da incendi o distruzione massiccia, tra rocce e fiamme nel cielo,, che sembrano riprendere alcune sequenze dell’arrivo di Galactus sulla Terra come raccontare da Jack Kirby nella storia originale e poi rese in maniera fotorealistica da Alex Ross nella fondamentale opera Marvels. Se confermata, questa trama contribuirebbe a innalzare le poste in gioco nella Saga Multiversale dell’MCU ed enfatizzerebbe ulteriormente il pericolo rappresentato dai villain cosmici come Galactus, in vista dei successivi Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars.

I Fantastici Quattro: Gli Inizi uscirà nelle sale cinematografiche il 23 luglio 2025 sotto la regia di Matt Shakman. Il nuovo film promette non solo azione ma anche esplorazione profonda delle dinamiche familiari all’interno della squadra più iconica dell’universo Marvel. Con l’inclusione di elementi visivi innovativi ed estetiche nostalgiche degli anni ’60 unitamente alla minaccia cosmica rappresentata da Galactus e Silver Surfer, questo progetto sembra destinato a lasciare un segno significativo ed inedito nell’MCU.