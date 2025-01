Blood Hunt 1 | Recensione

Tobia Brunello 2025-01-17T07:00:36+01:00 Autori: Jed MacKay, Pepe Larraz, Sara Pichelli Formato: 17X26, 48 pp., S., colori Prezzo: € 5,00 (€ 8,00 Ed. Red Band) Casa Editrice: Panini Comics Provenienza: USA Data di pubblicazione: 17/10/2024

Blood Hunt #1, scritto da Jed MacKay e illustrato da Sara Pichelli e Pepe Larraz, segna l’inizio di un evento crossover significativo nell’universo Marvel, promettendo fin da subito l’azione intensa e i colpi di scena inaspettati che hanno caratterizzato tutta la saga.

Panini ha deciso, seguendo l’esempio della Marvel americana, di proporre la storia in una doppia versione: una “normale”, in edicola e fumetteria, e l’altra in versione “Red Band”, con sequenze dalla violenza graficamente esplicita (per gli standard americani, quindi niente di particolarmente impressionante in realtà) e con alcune sequenze espanse, per un prezzo di copertina più alto di ben 3 euro. Francamente, per quello che offre in più l’edizione Red Band sembra un sovrapprezzo decisamente esagerato. La presenza di due versioni diverse della storia poi rende un po’ confusionario il collegamento con alcuni tie-in (la situazione del Dottor Strange, ad esempio, sembrerebbe a prima vista inconciliabile tra le due versioni).

La storia si apre con un attacco improvviso e devastante da parte di legioni di vampiri, che approfittano dell’oscurità scatenata da portali aperti involontariamente da una serie di personaggi con poteri legati alla Dimensione della Forza Oscura. I supereroi, tra cui Blade e gli Avengers, ma anche un alleato inusuale come Dracula, si trovano a fronteggiare una minaccia apparentemente insormontabile. La prima storia, un prologo disegnato da Sara Pichelli, offre una panoramica del Marvel Universe nei primissimi istanti dell’attacco dei vampiri (creando anche un problema di continuity con i tie-in dei Fantastici Quattro, peraltro, nonostante gli editor fossero gli stessi).

La narrazione è caratterizzata da un ritmo serrato e da un’atmosfera di urgenza, che tiene i lettori incollati alle pagine. Jed MacKay riesce a costruire una tensione palpabile, mostrando come i protagonisti siano costretti a reagire in un contesto di caos totale, chiudendo il primo capitolo con una rivelazione sconvolgente e un colpo di scena che alza già al massimo la posta in gioco.

Tutta la saga si sviluppa con continui colpi di scena che tengono sempre alta l’attenzione del lettore, ma MacKay è anche abile nel raccontare le reazioni dei vari personaggi all’interno dell’azione, cosa mai facile in storie così corali. Aiuta il fatto che al centro della vicenda ci siano i “suoi” Avengers, momentaneamente scalzati nella loro serie regolare dal gruppo di riserve assemblato da Steve Rogers per affrontare i vampiri in città mentre il gruppo regolare si dedica sulle pagine della miniserie portante alla minaccia principale.

Se già il prologo di Sara Pichelli è decisamente notevole dal punto di vista grafico, quando si passa alle pagine disegnate da Pepe Larraz si rimane a bocca aperta. In questo momento probabilmente lo spagnolo è il miglior disegnatore di fumetti supereroistici in circolazione, in particolare se è affiancato dai colori di Marte Gracia. Dinamismo, espressività e composizione della tavola sono a livelli altissimi, con uno stile che fonde tante scuole differenti in una sintesi semplicemente sublime. Nonostante tutto, la sua bravura non giustifica la spesa per avere le due versioni del fumetto, normale e Red Band, dato che le differenze nel primo numero consistono solo in due tavole in più e tre pagine con delle differenze (e solo in un caso davvero sostanziali).

Dal punto di vista narrativo, un certo difetto può riscontrarsi nel fatto che l’evento sembra abbattersi sul Marvel Universe in maniera improvvisa e senza nessuna vera “costruzione”, se non qualche elemento introdotto nella serie di Moon Knight negli ultimi anni. Con il senno di poi, alcune storie apparse negli ultimi mesi, come un la miniserie di Bloodline, la figlia di Blade, e l’ultima serie dello stesso Blade si integrano bene nella vicenda di Blood Hunt, ma non erano certo state pensate come un viatico per questa saga. Ciononostante, la dimensione globale della minaccia e il fatto che i vampiri comunque siano un elemento ricorrente in tantissime serie Marvel rendono la storia decisamente plausibile come evento crossover globale. Basti pensare a come i tie-in riguardanti gli X-Men, completamente slegati dalla vicenda principale ma anche dalle vicende stesse dei mutanti, dato che sono apparsi a cavallo tra la conclusione dell’era krakoana e il lancio delle nuove serie “Dalle Ceneri”, siano stati comunque organici alla storia dei personaggi e mai veramente forzati.

In definitiva Blood Hunt è un evento che, pur partendo da basi relativamente semplici, è solido e credibile come crossover globale, ma soprattutto viene portato avanti benissimo in una miniserie portante disegnata in maniera spettacolare e scritta con grande maestria da un Jed MacKay che, dopo un certo periodo di rodaggio, è perfettamente a suo agio nello scrivere gli Eroi più Potenti della Terra.