Moon Knight contro i vampiri nel prossimo storyarc

Mentre Moon Knight si presenta al grande pubblico attraverso la serie su Disney+, sulle pagine della sua serie regolare inizierà una guerra contro i vampiri.

CBR ha infatti rivelato in anteprima esclusiva la sinossi di presentazione e le copertine di Moon Knight #13, che sarà pubblicato dalla Marvel a luglio. Questo numero è realizzato dallo scrittore regolare Jed Mackay e dall’artista Federico Sabbatini, con copertina di Stephen Segovia e copertina variant di E.M. Gist. La sinossi fornita dalla Marvel recita:

“Le cicatrici dell’attacco di Zodiac persistono sui fedeli della Missione di Mezzanotte, ma ciò non impedisce a Moon Knight di imbarcarsi in un combattimento completamente nuovo. Inizia un nuovo arco narrativo quando Moon Knight entra in guerra con i vampiri della Struttura, ma scopre che è una battaglia su due fronti: uno nelle strade di mezzanotte, l’altro nella sua stessa mente!”

Moon Knight ha già avuto a che fare con i vampiri nell’attuale serie Marvel. Moon Knight # 1 si è infatti aperto con l’eroe titolare che attacca un furgone guidato da due vampiri, mentre altri “vampiri piccoli” sono tenuti in ostaggio nella parte posteriore. I due vampiri, prima di essere attaccati, avevano già citato la “Struttura”.

Moon Knight ha fermato i non-morti prima che potessero fare del male. Dopo aver ucciso i due alla guida del furgone, ha risparmiato gli altri che erano tenuti nella parte posteriore, trasformati in vampiri contro la loro volontà e desiderosi di convivere con la loro condizione senza fare del male agli altri. Più tardi, Moon Knight ha assunto uno degli ex vampiri ostaggi, Reese, per lavorare come receptionist nella sua congregazione della Missione di Mezzanotte.

Da allora, gran parte del tempo di Moon Knight è stato speso ad affrontare altre minacce notturne, in particolare Zodiac, Waxman e l’altro “pugno di Khonshu”, Hunter’s Moon, oltre ad essere cstato oinvolto in Devil’s Reign spendendo un po’ di tempo in prigione.