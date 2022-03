Moon Knight: May Calamawy e Oscar Isaac parlano del rapporto tra Layla e Marc/Steven

Moon Knight esce su Disney+ tra pochi giorni, il 30 marzo, e i Marvel Studios hanno rilasciato un nuovo promo incentrato sulla relazione particolare e travagliata tra Marc Spector/Steven Grant (Oscar Isaac) e Layla El-Faouly (May Calamawy).

Nel promo, Layla (Calamawy) rivela che da lei e Marc in precedenza hanno vissuto “avventure” e avevano una “vita insieme”. Nel momento in cui ha la personalità di Steven, tuttavia, il personaggio di Isaac non ha assolutamente alcun ricordo di lei, o del loro passato condiviso, anche se vorrebbe poterlo ricordare. Più tardi, Layla sembra particolarmente sorpresa quando Marc (o Steven) diventa il vigilante noto come Moon Knight.

Il personaggio soffre di disturbo dissociativo dell’identità, e durante la promozione della serie abbiamo conosciuto le due personalità, Steven Grant e Marc Spector. Naturalmente, non è un compito facile realizzare due personalità molto distinte in un personaggio dando anche agli altri attori un modo per adattarsi efficacemente alle personalità. May Calamawy, che interpreta Layla El-Faouly, ha parlato durante il tour stampa di come si è adattata a seconda del personaggio che stava interpretando Isaac.

“Potevo sentire l’energia. Non avrei nemmeno bisogno di chiedere chi fosse. Con Marc mi ritroverei più guardinga […]. Con Steven, mi sentirei più educata. E non c’era alcuna preparazione o processo di pensiero coinvolto. È stato semplicemente viscerale ed è stato così divertente lavorare con te e sperimentarlo.”

È una testimonianza della performance di Isaac che può semplicemente passare da un approccio all’altro semplicemente grazie all’energia che trasmette. Inoltre, Calamawy dimostra anche quanto bene può adattarsi ai cambiamenti quando si tratta della relazione del suo personaggio con Steven o Marc. Non sappiamo ancora la storia completa o come interagiranno, ma sembra che il concetto di esplorare la salute mentale del personaggio sia stato un’elemento che ha affascinato molti degli attori coinvolti. I trailer suggeriscono che sperimenteremo il passaggio insieme a Steven ad un certo punto della storia, il che probabilmente faciliterà anche l’immedesimazione degli spettatori.

Oscar Isaac ha parlato a sua volta del rapporto tra il suo personaggio e Layla a Total Film: