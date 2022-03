Steven Grant affronta Marc Spector nel nuovo spot di Moon Knight

Mancano due settimane all’arrivo di Moon Knight su Disney+ e arriva un altro breve spot in cui assistiamo al “confronto” tra Steven Grant e Marc Spector, due personalità dell’instabile giustiziere Marvel interpretato da Oscar Isaac.

Nella nuova clip intitolata “Secret Agent” vediamo infatti Steven Grant, il mite impiegato di museo visto nei precedenti trailer, dialogare con il suo riflesso, che però appare molto più sicuro di sé e soprattutto, con un accento diverso. Si tratta della personalità di Marc Spector, che alla domanda di Steven Grant se sia “una sorta di agente segreto” risponde che è un po’ più complicato di così, dopo un montaggio di sequenze di Moon Knight in azione e del personaggio interpretato da Ethan Hawke, Arthur Harrow.

Vediamo inoltre Marc Spector/Steven Grant trasformarsi in Moon Knight in mezzo alla strada, davanti un tipico autobus londinese. Con un po’ di attenzione si nota che sul mezzo è presente un avviso pubblicitario del GRC, l’organizzazione mondiale che abbiamo conosciuto in The Falcon and the Winter Soldier che si occupa delle problematiche relative al ritorno in vità di metà della popolazione del pianeta dopo il blip.

Il particolare conferma che Moon Knight è quindi ambientata dopo Avengers: Endgame, quindi probabilmente nel 2024 del Marvel Cinematic Universe. È curioso pensare che nello stesso periodo a Londra vivono Sprite e Sersi degli Eternals, con la seconda che lavora anch’essa in museo. Ma come riporta TheDirect, la press release della Disney afferma che la serie non prevede connessioni al resto del Marcel Cinematic Universe.

Ad unirsi a Isaac e Hawke nella serie in streaming ci sono May Calamawy (Ramy) e Gaspard Ulliel (Hannibal Rising), che vi ha partecipato prima della prematura morte avvenuta a gennaio. I registi sono, oltre a Mohamed Diab (Clash, Cairo 678), Justin Benson e Aaron Moorhead (The Endless, Synchronic). Jeremy Slater è il capo sceneggiatore e produttore esecutivo, insieme a Isaac, Diab, Kevin Feige, Louis D’Esposito, Victoria Alonso, Grant Curtis e Brad Winderbaum. Trevor Waterson e Rebecca Kirsch sono co-produttori esecutivi, con i Marvel Studios come studio di produzione.