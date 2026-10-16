Are You a Landmine, Chihara-san: annunciata la data di lancio

Arrivano nuove informazioni sull’anime Are You a Landmine, Chihara-san?. L’account di Are You a Landmine, Chihara-san?, cioè Jirai nandesu ka? Chihara-san (地雷なんですか？地原さん), ha annunciato la data di lancio. Ossia giovedì 7 gennaio 2027 alle 0:26, ora giapponese.

Per quanto riguarda il cast, Yasuaki Fujii è il regista, la composizione della serie è di Keiichiro Ochi, il character design porta la firma di Majiro. Inoltre, le musiche sono di Alisa Okehazama, la produzione musicale è di King Records e l’animazione è affidata a SynergySP.

Ma le novità non finiscono qui: la direzione artistica è di Hisae Arimoto, i colori sono curati da Emi Kadono e la fotografia da Naotaka Watanabe. Per il suono abbiamo Daiki Yamaki, Akiko Muto agli effetti sonori e Imagica EMS alla produzione audio.

Altri personaggi sono: Maaya Uchida (Chinatsu Iwakura), Tomokazu Sugita (Hibiya) e Daisuke Ono (Kazami).

Tra i doppiatori principali troviamo anche Sayumi Suzushiro, voce di Mai Chihara, già presente nel cast di A Returner’s Magic Should Be Special, e Kazuki Ura nel ruolo di Kuroki.

La premessa della storia è la seguente. Siamo nel primo giorno di scuola dopo il cambio di classe. Kuroki, studente del secondo anno, si ritrova seduto accanto alla compagna di cui tutti parlano, cioè Mai. Ha pelle da bambola, occhi arrossati, labbra troppo rosse e un’espressione che sembra sempre sul punto di cedere. In classe la chiamano una jirai-kei, una “mina”.

La storia ruota così attorno alle prime impressioni e alla differenza tra apparenza e personalità, un tema presente anche in un’altra commedia romantica scolastica in arrivo, Glasses with a Chance of Delinquent.

Il manga originale di Ryon è pubblicato in inglese da Seven Seas Entertainment. Il primo volume è uscito il 6 ottobre 2026 e chi desidera conoscere l’opera prima dell’adattamento animato può cercare il primo volume inglese di Are You a Landmine, Chihara-san? su Amazon.it, verificandone lingua, edizione e disponibilità.

Questo articolo contiene link di affiliazione. In qualità di Affiliato Amazon, MangaForever riceve un guadagno dagli acquisti idonei.

Nello stesso anno è uscita anche una canzone promozionale dei Karonsu Bekarazu. Si tratta del duo formato da Shima Jii e dal producer Vocaloid Nanahoshi Orchestra. In aggiunta, nel post del 15 ottobre non compare ancora una piattaforma internazionale.

Da segnalare, inoltre, un progetto musicale dedicato a Mai, sempre con la voce di Suzushiro, partito il 25 giugno 2026. Chinatsu figura come general producer. Il primo singolo digitale, Alien Alien, cover di Nayutan Seijin, è uscito il 25 luglio 2026. Il secondo, 1, 2 Fanclub, è arrivato il 25 agosto, con video su un altro indirizzo. Il terzo, Vampire, è del 25 settembre. I costumi del progetto sono firmati da Natsumi Sano.

Infine segnaliamo che il 13 dicembre 2026 Mai, sempre con la voce di Suzushiro, sarà in cartellone al Miyako Premium Live, al Rohm Theatre Kyoto. Apertura alle 14:00, inizio alle 14:45. Il biglietto giornaliero costa 11.800 yen.