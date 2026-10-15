Nue’s Exorcist, l’estate 2027 ha già una voce

Ci sono novità per un nuovo anime, ossia Shueisha ha annunciato l’adattamento di Nue’s Exorcist, manga di Kota Kawae in corso su Weekly Shonen Jump. La messa in onda è fissata per l’estate del 2027, sul network di TV Asahi e sulle emittenti affiliate.

A dirigere la serie è Hiroyuki Hashimoto, già al lavoro su Classroom of the Elite. La series composition è di Hiroshi Seko, sceneggiatore di Gachiakuta. Il character design è di Shunpei Mochizuki e le musiche di MONACA. Infine, l’animazione è di Studio Hibari.

Gakuro Yajima ha la voce di Kaito Miura, mentre Nue è doppiata da Saori Onishi e Kazusa Suo da Sayumi Suzushiro.

La trama è la seguente: Gakuro vede gli spiriti fin da bambino, e proprio per questo li evita.

In passato uno di loro gli ha ucciso il padre, e da allora il ragazzo (che frequenta la North High) cerca solo di vivere in pace. Un giorno entra, per sbaglio, in una stanza sigillata, e lì incontra Nue. È uno spirito potente, con l’aspetto di una ragazza, chiusa in quella stanza della scuola da oltre sessant’anni. Il sigillo si è indebolito, e l’incontro con Gakuro è quasi casuale. Nue gli chiede di sconfiggere gli spiriti maligni che girano per l’istituto. Gakuro, all’inizio, non vuole. Gli spiriti, però, non aspettano che si decida.

Quando uno spirito violento minaccia i compagni di classe, Gakuro resta ferito in modo grave. A quel punto stringe un contratto con Nue, che gli presta il proprio potere, a una condizione: ossia, lui deve aiutarla a eliminare gli spiriti maligni, e deve lavorare con gli esorcisti della zona, che di Nue non si fidano.

Inoltre, un café in collaborazione con Bandai Namco Cross Store Tokyo è stato annunciato il 27 maggio 2024, e si è tenuto dal 4 luglio al 4 agosto di quell’anno. Due pop-up store sono arrivati nell’agosto 2025, il primo all’Akihabara Gamers di Tokyo, dal 16 al 31 agosto, il secondo all’Abeno Raku Bus di Osaka, dal 30 agosto al 7 settembre. Il 3 novembre 2025 Shueisha ha pubblicato un visual novel per browser, Nue’s Exorcist: Summer Memories, completamente doppiato, in concomitanza con il volume 12.