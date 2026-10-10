Ghost of Tsushima: Legends slitta al 2028 l’adattamento anime del videogioco

Al New York Comic Con 2026, Crunchyroll ha spostato l’uscita dell’anime di Ghost of Tsushima: Legends al 2028. Una delusione per i fan, visto che la data precedentemente annunciata era il 2027, fissata al CES 2025. Tra quel primo annuncio e il panel di New York sono passati, ormai, più di venti mesi. Una data precisa, per ora, non c’è. Le ragioni del rinvio, invece, non sono state comunicate in attesa (si spera) di ulteriori delucidazioni)

Il progetto era stato annunciato ufficialmente da Sony come adattamento anime di Ghost of Tsushima: Legends, con Crunchyroll coinvolta nella distribuzione della serie.

Intanto, soffermiamoci sul cast: nel doppiaggio giapponese entrano Mayumi Sako e Shinya Fukumatsu, mentre le musiche appartengono a Keiji Inai. Lo studio di produzione è HAYATE, con Aniplex e PlayStation Productions.

La regia è di Takanobu Mizuno, mentre Gen Urobuchi e Renji Oki (noto per le sceneggiature di Puella Magi Madoka Magica, di Psycho-Pass e di Fate/Zero). Infine, il character design, è di Takashi Okazaki (Afro Samurai e Batman Ninja).

L’anime parte dal videogioco omonimo, nonché modalità cooperativa aggiunta nell’ottobre 2020, e non dalla storia di Jin Sakai. Chi è Jin? Trattasi di uno degli ultimi samurai rimasti e, per liberare l’isola, deve andare oltre il codice d’onore, fino a un modo di combattere diverso, quello del Ghost. Ricordiamo che il gioco originale (Ghost of Tsushima uscito nel 2021 su PC e console) è ambientato nel 1274, durante l’invasione mongola (invasione nata con l’obiettivo di sottomettere il Giappone) dell’isola di Tsushima che portarono alla caduta di quest’ultima.

Per approfondire l’avventura originale di Jin Sakai, su MangaForever è disponibile anche la nostra recensione di Ghost of Tsushima, dedicata al gameplay, alla narrazione e all’ambientazione del titolo di Sucker Punch.

Chi desidera recuperare il videogioco originale può cercare Ghost of Tsushima Director’s Cut per PlayStation 5 su Amazon.it, verificando l’edizione e la piattaforma indicate nella scheda del prodotto.

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Durante l’Anime Expo 2026, erano state mostrate le character visual di tre classi, Ronin, Hunter e Assassin, insieme a una visual di gruppo. Inoltre, nella campagna multiplayer il Ronin lavora sul supporto e sulle bombe, l’Hunter sull’arco, e per finire l’Assassin sull’avvicinamento e sul veleno.

Le illustrazioni dei personaggi erano state presentate in occasione dell’Anime Expo: su MangaForever abbiamo pubblicato un approfondimento sulle prime character visual dell’anime Ghost of Tsushima: Legends.

Non dimentichiamoci però di un altro gioco della saga: Ghost of Yotei uscito su PlayStation 5 il 2 ottobre 2025, con il supporto a PlayStation 5 Pro. Qui la storia si sposta nel nord del Giappone del Seicento, lontano dall’invasione del 1274 e, soprattutto, da Jin Sakai. E non solo, un remaster di Ghost of Tsushima è arrivato su PlayStation 5 nel 2021, nella Director’s Cut, e su Windows nel 2024.

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