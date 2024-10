Deadpool e Wolverine in una nuova serie regolare

Dopo il successo al botteghino di quest’estate, l’accoppiata composta da Deadpool e Wolverine sarà protagonista di una nuova serie regolare. Negli ultimi mesi i fan della Marvel hanno già avuto numerosi esempi della caotica violenza che i due possono portare sulle pagine nella miniserie Deadpool & Wolverine: WWIII, così come nel serial a puntate pubblicato in appendice a vari albi Weapon X-Traction e nell’Infinity Comic inedito pubblicato su Marvel Unlimited (oltre ad uno speciale “Doodlepool“).

A gennaio sarà il momento di Deadpool/Wolverine, una nuova serie regolare mensile che presenterà nuove avventure di questi due antieroi assetati di sangue. La serie segnerà la riunione del team creativo di X-Force, ovvero lo scrittore Benjamin Percy (che aveva riproposto l’accoppiata tra Deapool e Wolverine nel mensile regolare dell’artigliato prima di riunire i due anche nella serie della task force mutante) e l’artista Joshua Cassara, mentre i due personaggi vengono nuovamente riuniti per affrontare un nuovo cattivo degli X-Men e nuove rivelazioni sulla loro storia comune.

Here are my inks for our DEADPOOL/WOLVERINE #1 cover. @Benjamin_Percy and I are going all out on this one. https://t.co/4T11yuFYGL pic.twitter.com/Dub0mVPWaw — JOSH Cassara (@joshuacassara) September 20, 2024

Non sorprende che Percy sia entusiasta di poter riallacciare la collaborazione con Deadpool e Wolverine e soprattutto con Joshua Cassara:

“Josh e io siamo entrati in sintonia quando lavoravamo insieme su X-Force e siamo diventati grandi amici. Quando è passato agli X-Men, è stato onestamente un po’ traumatico per entrambi, ma se hai l’opportunità di disegnare un titolo di punta, devi coglierla al volo. E lui ha disegnato una serie incredibile. Non abbiamo mai smesso di mandarci messaggi o di frequentarci alle fiere. Ci scambiamo sempre battute stupide (e molte centinaia di GIF di Arnold Schwarzenegger). Di recente ho persino aiutato sua moglie a trovare uno degli introvabili scheletri da 12 piedi di Home Depot, quindi entrambi festeggeremo Halloween alla grande. Tutto questo per dire che eravamo entrambi dannatamente eccitati all’idea di rimettere insieme il gruppo. Deadpool/Wolverine ci vede salire sul palco e sfoderare ancora una volta le nostre chitarre mentre le macchine del fumo si accendono e gli effetti pirotecnici esplodono intorno a noi”.

Picking away and inking that DEADPOOL/WOLVERINE #1 cover. pic.twitter.com/C5JPB15yEB — JOSH Cassara (@joshuacassara) October 4, 2024

È interessante notare come, nonostante la gestione di Wolverine da parte di Benjamin Percy si sia conclusa con la fine dell’era krakoana e con la saga Sabretooth War, lo scrittore sia sempre legato al personaggio di Logan, dato che oltre alla serie condivisa con Deadpool firma anche la serie Hellverine, spin-off del crossover Weapon of Vengence da lui imbastito tra Wolverine e Ghost Rider.

“Beh, per certi versi sembra semplicemente che si tratti della solita routine. Dal 2017 – con il podcast Wolverine: The Long Night – non ho mai smesso di scrivere Logan per la Marvel, e questo è semplicemente il prossimo capitolo del suo viaggio. Ma naturalmente le cose sono cambiate per i mutanti, e ci stiamo appoggiando a questa nuova normalità della serie.”

Nonostante il successo di Deadpool & Wolverine dei Marvel Studio, Percy specifica che ha iniziato a lavorare alla serie ben prima dell’uscita del film nelle sale:

“Il film è stato un successo e uno spasso, ma abbiamo iniziato a lavorare a questa serie molto prima di vedere Hugh Jackman e Ryan Reynolds farsi a pezzi in una Honda Odyssey. Quindi non posso dire che sia stata un’influenza, ma posso dire che la dinamica tra i personaggi risulterà familiare agli spettatori: divertente, emozionante e allo stesso tempo avversaria e fraterna (per non dire dannatamente violenta), È stata questa l’atmosfera su cui Josh, io e Mark Basso (il nostro impavido editor) ci siamo trovati d’accordo: brividi a non finire, scene d’azione pazzesche e un mood da film d’azione anni ’80. Vogliamo che vi sentiate come se Stallone/Schwarzenegger/Van Damme potesse essere una guest star in uno qualsiasi di questi numeri”.

The four covers showcase original character illustrations and costume designs spotlighting the artwork of Marvel Studios’ Head of Visual Development @MeinerdingArt, Director of Visual Development @andyparkart, Costume Designer Mayes C. Rubeo, and Concept Artist Jonay Bacallado. pic.twitter.com/PPZX1nIujL — Marvel Comics (@MarvelComicsHQ) September 26, 2024

Per il momento la Marvel sta mantenendo la trama di Deadpool/Wolverine avvolta nel mistero, anche se sappiamo che la serie sarà caratterizzata da un mistero generale che coinvolge una vecchia missione che né Wade né Logan sembrano ricordare. Percy afferma che questa sottotrama “sarà una cugina canonica di una leggendaria storia degli X-Men degli anni ’90”.

Nel numero 1 di Deadpool/Wolverine ci sarà anche il ritorno di un importante cattivo degli X-Men. Una volta svelato, i fan avranno un’idea molto più precisa di ciò che il futuro ha in serbo per Deadpool e Wolverine.

“ La rivelazione sarà fatta alla fine del numero 1, quindi non sono sicuro di poterlo dire adesso Ma sia il futuro che il passato si stanno unendo nel presente in modo cataclismatico, e tocca alla nostra strana coppia di supereroi preferita salvare la giornata (e forse il mondo)”.