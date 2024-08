Hellverine: una serie regolare dopo il successo della miniserie

Dopo il successo della miniserie appena conclusa negli Stati Uniti, Hellverine tornerà con una nuova serie regolare a dicembre.

Creato dallo scrittore Benjamin Percy nel corso del crossover tra le serie di WOLVERINE e GHOST RIDER intitolato WEAPONS OF VENGEANCE, Hellverine originariamente era lo stesso Wolverine legato ad un demone di nome Bagra-Ghul, .

Nel corso della miniserie HELLVERINE abbiamo però scoperto che un altro personaggio è stato posseduto da Bagra-Ghul, ed è proprio questo, un volto noto, ad essere protagonista della serie regolare scritta sempre da Percy e disegnata da Raffaele Ienco (STAR WARS: DARTH VADER).

ATTENZIONE: SPOILER SULL’IDENTITÀ DI HELLVERINE

Hellverine rides again this December in a new ongoing solo series! 🔥 The demon Bagra-ghul possessed Wolverine, turning him into a killing machine…but the demon has also learned Logan’s heroic ways. 🧵 pic.twitter.com/Z80Vyuic3x — Marvel Comics (@MarvelComicsHQ) August 15, 2024

Come ha scoperto con orrore lo stesso Logan, infatti, il nuovo ospite di Bagra-Ghul altri non è che suo figlio Daken Akihiro, ucciso da Sabretooth nel corso della saga Sabretooth War e tornato in vita proprio grazie alla possessione demoniaca.

Percy porterà questo viaggio infernale verso profondità ancora più oscure, mentre Akihiro abbraccia la sua trasformazione demoniaca e si tuffa con gli artigli nel paesaggio supereroistico della Marvel, così come nel suo mondo sotterraneo demoniaco.

È un’azione infernale, con tanto di artigli, in pieno stile Marvel, quando HELLVERINE apre un nuovo percorso nell’Universo Marvel! Il demone Bagra-ghul si è impossessato di Wolverine, trasformandolo in una macchina per uccidere… ma Logan non è nuovo all’ingabbiamento della bestia nella sua anima e il demone ha imparato i suoi modi eroici. Ora ha resuscitato Akihiro e i due devono imparare a vivere come una cosa sola: HELLVERINE! Ma non possono farlo da soli… entra in scena Doctor Strange!

Excited to reveal my latest project with #marvelcomics !

.

🔥🔥#Hellverine🔥🔥 will be a new ongoing comic and I’m honored to be the lead cover artist for this series. 😁😁 pic.twitter.com/chXEPrV57S — artbykunkka (@artbykunkka) August 16, 2024

Per quanto riguarda il successo e il futuro di Hellverine, Percy ha dichiarato:

“Scrivevo contemporaneamente WOLVERINE e GHOST RIDER. È ovvio che li avrei fatti incontrare. La storia “Weapon of Vengeance” fu un successo mostruoso, in parte anche perché Geoff Shaw e io introducemmo l’Hellverine, una versione di Logan con un teschio e artigli fiammeggianti. L’entusiasmo dei fan è stato tale che è stato annunciato un giocattolo Marvel Legends e una miniserie spin-off ha subito ottenuto il via libera. Mi sono divertito moltissimo a espandere il mito del demone Bagra-ghul e a trovare un modo non solo per resuscitare Akihiro dalla sua morte efferata in Sabretooth War, ma anche per esplorare nuove possibilità per un personaggio complicato che ho sempre amato. E ora? All’orizzonte si prospettano ancora più caos, occultismo e fiamme infernali. Sono grato ai lettori e ai rivenditori per il loro sostegno, perché è in arrivo una serie regolare di Hellverine. Sto unendo le forze con l’artista Raffaele Ienco e abbiamo piani enormi e terrificanti per Hellverine e il suo ruolo nell’Universo 616”.