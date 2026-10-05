PSYREN: chi ha lasciato la tessera rossa nella cabina?

Lunedì 5 ottobre, alle 16:30, i sottotitoli di PSYREN arrivano su Crunchyroll. In Giappone la serie parte lo stesso giorno, alle 23:00, su TOKYO MX e su BS11, per poi andare in onda più tardi su Sun TV. Giappone e Cina restano fuori dalla distribuzione, al momento.

Ageha Yoshina è un liceale che raccoglie proprio una scheda, su cui compare la scritta Psyren, e che poco tempo dopo scopre come Sakurako Amamiya (amica d’infanzia e compagna di classe), ne avesse già una identica prima di sparire senza lasciare traccia. Cercandola, Ageha finisce dentro le voci che circolano su una lunga serie di sparizioni, attribuite a un’organizzazione segreta di cui si conosce, sostanzialmente, soltanto il nome. Quando riesce ad accedere al gruppo, parte un gioco mortale.

I disegni sono di Toshiaki Iwashiro. La serie è uscita su Weekly Shonen Jump di Shueisha dal 2008 al 2010, raccolta poi in 16 volumi. In Italia i tankobon sono arrivati da Star Comics a partire dall’ottobre 2010. Nel belpaese, i volumi sono usciti dapprima a cadenza annuale poi a cadenza alternata Per quanto riguarda la serie animata, quest’ultima è stata confermata a dicembre 2025. Il filo di quel passaggio è stato ricostruito in questo articolo. A parte la conferma di dicembre, il 12 luglio 2026, durante il Japan Expo di Parigi, è stata annunciata anche l’acquisizione per lo streaming, nello stesso pacchetto di The Eternal Fool’s Words of Wisdom, Dreamland e Musketeer Nanako.

Inoltre, la produzione è affidata a Satelight (Macross, Aquarion e Log Horizon). Alla regia c’è Katsumi Ono, passato da Symphogear e da Yu-Gi-Oh! Arc-V. La composizione della serie è curata da Shin Yoshida, il character design da Akira Okuma.

Rikuya Yasuda è la voce di Ageha Yoshina. Mayuko Kazama doppia Sakurako Amamiya. Shunsuke Takeuchi presta la voce a Hiryu Asaga, Soma Saito a Oboro Mochizuki, Yukihiro Nozuyama a Kabuto Kirisaki. L’11 settembre sono stati aggiunti altri due nomi, ossia Yuhko Kaida per Matsuri Yagumo e Nobuyuki Hiyama per Dolkey.

E non finisce qui, l’opening è WARNING!! (cantata dai CLAN QUEEN). Il trio aveva già pubblicato il singolo digitale PSIREN e, dopodiché, Secret Empire.