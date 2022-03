Rufy VS Kaido – One Piece 1045

Attenzione: quello che scriveremo in questo articolo contiene SPOILER. Se sei quindi sensibile a questo argomento non leggere!

Kaido pensava che Rufy fosse morto ed è stupito dal risveglio del suo frutto del diavolo.

Può modificare l’ambiente circostante come un Paramisha, ma permette di trasformare anche il corpo dell’utilizzatore come uno Zoan. Yamato e Momonosuke osservano lo scontro. Kaido morde Rufy, che entra nel corpo del drago e si gonfia, danneggiandolo dall’esterno.

Rufy, quando viene sputato fuori, modifica le proprie dimensioni, la sua stazza diventa simile a quella di un gigante e usa Kaido come fosse una corda per saltare. Kaido lo colpisce con un Bolo Breath e lo scaglia via, ma Rufy corre in aria e torna a Onigashima. Kaido lo colpisce con il kanabo e Rufy sfonda il tetto. Tama, Nami, Chopper, Kid e Law lo vedono e sono esterrefatti.

Rufy sta perdendo le energie e torna normale. Rufy pronuncia quattro nomi: Tama, Momo, Kin’emon e Pedro. Il suo cuore pompa più sangue e ritorna in Gear Fifth. Kaido lo colpisce ripetutamente con il kanabo. Rufy colpisce con un pugno fortissimo Kaido in volto e dice che si sta divertendo molto.

Il manga

Eiichiro Oda ha iniziato la serializzazione di One Piece il 22 Luglio 1997; il volume 99 è stato pubblicato il 4 Giugno 2021 in Giappone, mentre il volume 100 è disponibile dal 3 Settembre.

Le copertine dei volumi 99, 100 e 101 comporranno una illustrazione unica.

Il 3 Settembre, inoltre, ha debuttato la nuova edizione Jump Remix.

Recentemente è stato annunciato un nuovo Film di One Piece e il Live Action da parte di Netflix.

In Italia esce per Edizioni Star Comics, che ha pubblicato la celebration edition del volume 98 e del volume 99 e annunciato il volume 100

La storia segue le avventure di Monkey D. Rufy, un ragazzo il cui corpo ha assunto le proprietà della gomma dopo aver inavvertitamente ingerito il frutto del diavolo Gom Gom. Raccogliendo man mano attorno a sé una ciurma di pirati variegata e affiatata, composta dai più grandi specialisti in ogni settore – dalla navigazione all’arte della spada, dalla scienza medica alla balistica –, Rufy esplora la Rotta Maggiore in cerca del leggendario tesoro ONE PIECE, inseguendo contemporaneamente il sogno di succedere al leggendario Gol D. Roger come nuovo Re dei pirati.

