La Sconfitta di… – One Piece 1040

Attenzione: quello che scriveremo in questo articolo contiene SPOILER. Se sei quindi sensibile a questo argomento non leggere!

Big Mom resiste all’attacco di Kid ed inizia a rubare la vita alle persone che la circondano. Law crea una room, ispirata al potere di Corazon, che non permette a Big Mom di produrre suoni, in questo modo non può rubare la vita o dare ordini ai suoi Homies. Kid continua a colpirla con il laser, finché il pavimento non crolla e Big Mom cade fino all’armeria dove si trova il demone del fuoco insieme alle bombe. Si genera un’esplosione che distrugge la parte inferiore dell’isola e il demone del fuoco. Big Mom cade dall’isola e ripensa a Gol D. Roger e al suo tesoro, lo One Piece.

Orochi si chiede cosa stia succedendo. Al terzo piano Fukurokuju è sdraiato a terra, ricoperto dalle fiamme e chiede acqua, mentre Raizo è ancora in piedi. Big Mom cade su Wano e anche lì si genera una fortissima esplosione. Law e Kid sono stremati, ma sono i vincitori dello scontro. Momonosuke parla con Yamato, le rivela che Zunisha è vicino a Wano e che l’elefante in realtà è un compagno di Joy Boy che ha commesso un crimine 800 anni prima.

Il manga

Eiichiro Oda ha iniziato la serializzazione di One Piece il 22 Luglio 1997; il volume 99 è stato pubblicato il 4 Giugno 2021 in Giappone, mentre il volume 100 è disponibile dal 3 Settembre.

Le copertine dei volumi 99, 100 e 101 comporranno una illustrazione unica.

Il 3 Settembre, inoltre, ha debuttato la nuova edizione Jump Remix.

Recentemente è stato annunciato un nuovo Film di One Piece e il Live Action da parte di Netflix.

In Italia esce per Edizioni Star Comics, che ha pubblicato la celebration edition del volume 98 e del volume 99 e annunciato il volume 100

La storia segue le avventure di Monkey D. Rufy, un ragazzo il cui corpo ha assunto le proprietà della gomma dopo aver inavvertitamente ingerito il frutto del diavolo Gom Gom. Raccogliendo man mano attorno a sé una ciurma di pirati variegata e affiatata, composta dai più grandi specialisti in ogni settore – dalla navigazione all’arte della spada, dalla scienza medica alla balistica –, Rufy esplora la Rotta Maggiore in cerca del leggendario tesoro ONE PIECE, inseguendo contemporaneamente il sogno di succedere al leggendario Gol D. Roger come nuovo Re dei pirati.

