The Remarried Empress, il divorzio di Navier diventa un anime

Al New York Comic Con 2026, durante il panel di Crunchyroll, è stato annunciato l’adattamento anime di The Remarried Empress. La serie andrà in onda nel 2027 e lo streaming sarà sulla piattaforma. Un mese preciso, per ora, non è stato comunicato.

A dirigere la serie è Tetsuya Yanagisawa, già al lavoro su I’m the Evil Lord of an Intergalactic Empire!. La supervisione delle sceneggiature è di Akiko Inoue, il character design di Jun Nakai e le musiche di Yuki Fukasawa. La produzione è di TROYCA (studio di IDOLiSH7 e di Re:CREATORS).

Navier ha la voce di Yoko Hikasa, Neely in Sentenced to Be a Hero. Heinrey è doppiato da Ryohei Kimura, Ryota Kise in Kuroko’s Basketball. Sovieshu ha la voce di Tomoaki Maeno, il globulo bianco di Cells at Work!, e Rashta quella di Reina Ueda, Mayu Nekoyashiki in Wonderful Precure!. Insieme alle voci sono state diffuse le character visual dei quattro.

Navier Ellie Trovi è l’imperatrice dell’Impero d’Oriente ed è reduce da un matrimonio combinato fin dall’infanzia con Sovieshu, amico d’infanzia oltre che imperatore. Il matrimonio è pacifico. Dopodiché a corte arriva Rashta, fuggita dalla schiavitù, e Sovieshu chiede il divorzio per sposarla. Navier accetta, ma poco dopo mette una condizione, e chiede di poter sposare l’uomo che sceglierà lei. La scelta cade su Heinrey, principe del Regno d’Occidente. Il motivo, però, non è solo sentimentale.

Heinrey, dal canto suo, può trasformarsi in un uccello, e in quella forma spia il palazzo dell’Impero d’Oriente. È così che incontra Navier e si innamora. Ma poi vi è l’incontro dell’imperatore con una ragazza nel bosco. Navier, ferita dal tradimento, non si ferma a piangere. Alla richiesta di divorzio risponde con una sola condizione.

Il K-drama, scritto da Yeo Ji-na e Hyun Choong-yeol e diretto da Jo Soo-won, debutta su Disney+ il 4 novembre 2026, con i primi quattro episodi. I successivi escono ogni mercoledì, due alla volta, fino al finale del 25 novembre. Gli episodi sono dieci. La produzione è di Studio N e le musiche sono di Kim Tae-seung. Nella fase finale delle riprese si è aggiunta, come co-regista, Shim Na-yeon. Tre episodi su dieci sono in programma il 9 ottobre 2026 nella sezione On Screen del Busan International Film Festival. Negli Stati Uniti la serie passa da Hulu, mentre negli altri paesi da Disney+.

Ora parliamo del cast: Shin Min-a è Navier, Ju Ji-hoon è Sovieshu, Lee Jong-suk è Heinrey e Lee Se-young è Rashta. A giugno sono stati annunciati gli ingressi di Lee Bong-ryun (Eliza), Choi Dae-hoon (McKenna), Park Ho-san (visconte Lotteshu), Jung Young-joo (Albani) e Nam Yoon-ho (barone Lante). Inoltre, a novembre si sono aggiunti Lee Joon-hyuk (re Wotton III) e Kang Han-na (Christa). Le riprese sono partite a Praga nel giugno 2025.

La storia è nata come web novel di Alphatart, dal novembre 2018 al marzo 2020, in 8 volumi. Il manhwa è iniziato solo dal 24 ottobre 2019, con i disegni di HereLee e SUMPUL è uscito su WEBTOON. In inglese la versione digitale è arrivata il 5 settembre 2020.

Per chi vuole conoscere l’opera originale prima dell’arrivo dell’anime, il manhwa è disponibile anche in un’edizione cartacea in lingua inglese pubblicata da Ize Press. È possibile cercare il primo volume di The Remarried Empress su Amazon.it, verificando la lingua e l’edizione nella scheda del libro.

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Il titolo coreano è Jaehon Hwanghu e le visualizzazioni globali, secondo i dati circolati con l’annuncio del drama, arrivano a quasi tre miliardi.