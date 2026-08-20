Naruto: novità in arrivo per questo autunno

Naruto rimane uno dei pilastri indelebili di Shueisha insieme a One Piece e Bleach e nonostante il manga di Masashi Kishimoto si sia concluso nel 2014, le avventure dei ninja proseguono con il sequel ufficiale, Boruto. Riguardo l’anime, l’ultimo episodio di Naruto Next Generations è uscito nel 2023 e sono trascorsi più di tre anni da quando la serie è assente sul piccolo schermo. Lo studio di animazione che lavora all’adattamento anime di Boruto, Pierrot, è impegnato attualmente alla parte finale di Bleach: La Guerra dei Mille Anni e all’attesissimo ritorno di Black Clover. Ma sono molti i fan che si chiedono se Naruto Uzumaki farà mai il suo ritorno e pare che presto arriveranno grandi novità, supportate da nomi di spicco.

Per il New York Comic Con di quest’anno, Naruto parteciperà alla convention e ha confermato l’annuncio di un “nuovo progetto”. Di cosa si tratti rimane un mistero, ma due doppiatori storici che hanno fatto parte dell’adattamento anime per decenni prenderanno parte all’evento. I doppiatori Junko Takeuchi (Naruto) e Noriaki Sugiyama (Sasuke) parteciperanno a un panel speciale sabato 10 ottobre per svelare le novità in arrivo. Sebbene molti dettagli rimangano ancora un mistero, ecco come la serie di Naruto descrive l’evento:

“Unitevi a noi per un’anteprima esclusiva di ciò che ci aspetta in Naruto con i nostri ospiti, i doppiatori Junko Takeuchi e Noriaki Sugiyama! Riceverete gli ultimi aggiornamenti sull’anime, sul Naruto Card Game e su altri entusiasmanti nuovi progetti!”.

Al momento non ci sono conferme reali circa questo nuovo progetto, ma ci sono diverse possibilità su cosa Naruto potrebbe annunciare questo autunno. Inizialmente, Studio Pierrot aveva confermato che avrebbe celebrato i 20 anni della serie anime con quattro nuovi episodi che avrebbero visto Naruto, Sasuke, Sakura e gli altri ninja di Konoha vivere un’avventura mai vista prima. Sfortunatamente, Pierrot ha confermato che c’erano difficoltà nella pubblicazione degli episodi e da allora questi sono rimasti in sospeso.

Un altro progetto importante potrebbe essere il seguito della storia di Boruto, dato che Naruto Next Generations conteneva diverse storie tratte dal materiale originale che devono ancora essere adattate per lo schermo. Oltre ai capitoli rimanenti, il manga sta andando avanti con la serie sequel Boruto: Two Blue Vortex. Fungendo da una sorta di “Shippuden” per la storia di Boruto Uzumaki, la storia continua sulle pagine di Weekly Shonen Jump ancora oggi, apportando di conseguenza importanti cambiamenti al Villaggio della Foglia.