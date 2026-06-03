I Cinque Samurai: nuovo trailer e novità per la seconda parte

Il prossimo blocco di episodi dedicato ai guerrieri corazzati si mostra finalmente con un corposo carico di aggiornamenti. La produzione di Yoroi Shin Den Samurai Troopers ha infatti rotto gli indugi pubblicando il trailer principale e la visual promozionale legati alla seconda parte della serie. Oltre a queste attese sequenze animate, sono stati svelati i nomi dei tre professionisti che prenderanno parte al doppiaggio delle nuove puntate. Per fortuna l’attesa dei fan sarà piuttosto breve, visto che il debutto della seconda tranche di episodi è ufficialmente programmato per il prossimo 7 luglio tramite i servizi di streaming.

Entrando nel dettaglio del cast vocale, le tre nuove figure che faranno la loro comparsa sullo schermo avranno le voci di Tomoaki Maeno nei panni di Gomei, Aya Endo in quelli di Shimei e infine Hiroshi Shirakuma che interpreterà Gaimei. Grandi novità si registrano anche sul fronte prettamente musicale. I responsabili del progetto hanno infatti svelato le canzoni scelte come sigle per i futuri episodi. Il brano di apertura si intitolerà “BAD Gene” della band Dannie May, mentre la traccia di chiusura scelta è “Bakemon” firmata dai Karanoah.

Dal punto di vista tecnico, lo storico studio Sunrise ha messo in piedi una squadra di alto profilo guidata da Yoichi Fujita, che si sta occupando della regia generale. I testi e l’intera struttura della sceneggiatura sono invece curati da Shogo Muto, mentre il look grafico dei personaggi principali è farina del sacco del designer Yuhei Murota.

Chiunque avesse voglia di fare un ripasso generale della saga o volesse semplicemente avvicinarsi per la prima volta a questo storico brand, può trovare la famosissima serie classica degli anni Ottanta all’interno del catalogo di Prime Video, sul canale tematico Anime Generation. È l’occasione perfetta per colmare il vuoto in questi giorni che separano il pubblico dall’inizio della nuova stagione estiva.