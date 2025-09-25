Fujimoto e Yonezu si incontrano per parlare di Chainsaw Man: The Movie – Reze Arc

Un incontro atteso da tempo ha finalmente preso forma: Tatsuki Fujimoto, autore di Chainsaw Man, e Kenshi Yonezu, artista che ha firmato le canzoni principali del film Chainsaw Man: The Movie – Reze Arc, hanno condiviso una lunga chiacchierata davanti alle telecamere.

Il legame tra i due non nasce oggi. Tre anni fa avevano già collaborato per l’anime, ma solo adesso si sono incontrati di persona. Yonezu, che da sempre ammira il lavoro di Fujimoto, ha raccontato un ricordo personale: da bambino sognava di diventare mangaka, e vedere qualcuno della sua stessa generazione riuscire a creare un’opera così innovativa lo aveva spinto a mettersi in gioco con ancora più determinazione.

Dal canto suo, Fujimoto ha rivelato di essere un fan della musica di Yonezu sin dai tempi della scuola. Durante la conversazione ha parlato dell’opening KICK BACK, sottolineando come i brani del cantante siano immediati per chi ascolta ma allo stesso tempo pieni di dettagli e giochi sonori che li rendono unici.

Nella seconda parte dell’incontro l’attenzione si è spostata sul film e sul brano IRIS OUT, scritto e composto proprio da Yonezu. C’è stato anche spazio per raccontare la nascita di JANE DOE, canzone scelta come ending, con un dietro le quinte che ha incuriosito molti fan.

Il dialogo non si è fermato alla musica: i due hanno parlato di ispirazioni comuni, di libri e film che li hanno segnati da bambini e della genesi del personaggio di Reze. Una conversazione che ha messo in luce non solo la loro collaborazione artistica, ma anche la sensibilità condivisa di due creativi appartenenti alla stessa generazione.

Intanto, sul canale YouTube di Yonezu è online il videoclip ufficiale di JANE DOE, ambientato su un binario ferroviario.

Il film Chainsaw Man – Reze Arc continua intanto a macinare record: nei primi quattro giorni di uscita ha attirato quasi un milione di spettatori, superando 1,5 miliardi di yen al box office giapponese e conquistando il primo posto nella classifica del weekend.