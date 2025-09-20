Chainsaw Man: online il recap da 10 minuti, in attesa del film sull’Arco di Reze

Il mondo di Chainsaw Man continua a sorprenderci, e questa volta MAPPA ci ha fatto un bel regalo: sul loro canale YouTube è uscito un video di 10 minuti, “Looking Back on Chainsaw Man Anime in 10 Minutes”, che riassume i momenti più forti della prima stagione.

È il modo giusto per rinfrescarsi la memoria al volo o, per chi ancora non l’ha vista, un assaggio perfetto prima di buttarsi nella serie completa.

E non è tutto: Chainsaw Man – The Compilation, che raccoglie tutti i 12 episodi già usciti, è disponibile in streaming su Crunchyroll.

Un’occasione pratica per riguardare la storia dall’inizio e tornare dentro al mondo creato da Tatsuki Fujimoto, che col suo manga ha già superato i 30 milioni di copie vendute in giro per il mondo.

Il vero evento però arriverà in autunno con Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc. In Giappone uscirà il 19 settembre 2025, mentre a livello mondiale il debutto partirà dal 24 settembre.

Noi in Italia dovremo attendere fino al 30 ottobre, data che i fan hanno già iniziato a segnarsi sul calendario come se fosse un giorno festivo.

L’arco di Reze è uno dei più amati e discussi dell’intera opera, capace di mischiare azione, emozioni e momenti che restano impressi.

Senza fare spoiler, possiamo dire che Denji incontrerà un personaggio destinato a cambiare la sua vita quotidiana, mettendo in discussione i suoi sentimenti e il suo ruolo come Chainsaw Man.

Chi ha letto il manga sa bene di cosa parliamo e non vede l’ora di vederlo prendere vita con l’animazione di MAPPA, già famosa per titoli come Jujutsu Kaisen e Attack on Titan Final Season.

In attesa del film, questo recap è il modo migliore per scaldare i motori e tornare a vivere tutte le emozioni che ci hanno fatto amare la serie fin dall’inizio.

Una piccola anteprima che rende ancora più difficile aspettare, ma che ci ricorda perché Chainsaw Man è diventato un fenomeno mondiale.