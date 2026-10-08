Dragon Ball Super: Beerus: Masako Nozawa scalda i fan con un messaggio speciale

Dragon Ball Super sta finalmente per tornare sul piccolo schermo con il un anime remake che riprenderà i primi archi narrativi della serie. E la famosa doppiatrice di Goku, Masako Nozawa, ha voluto condividere il suo entusiasmo per l’imminente debutto attraverso un nuovo messaggio speciale. Il franchise di Dragon Ball è ancora nel pieno dei festeggiamenti per il 40° anniversario del debutto del manga nato dalla mente geniale del compianto Akira Toriyama sulla rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha.

Il primo dei progetti celebrativi arriverà questa settimana e si intitolata Dragon Ball Super: Beerus e farà parte della programmazione autunnale di quest’anno. Tutti gli appassionati potranno scoprire una nuova versione della serie anime del 2015, ormai diventata un classico. Questo remake di presenterà a una nuova generazione di fan, ai quali sia Masako Nozawa che Koichi Yamadera si sono rivolti tramite un messaggio speciale.

Nozawa, in particolare, sottolinea la qualità visiva potenziata della nuova serie affermando che grazie alle nuove animazioni, ogni scena è diventata più intensa e coinvolgente. Quindi sarà proprio questo l’aspetto più entusiasmante della nuova serie.

Dragon Ball Super: Beerus riadatterà gli archi narrativi “La battaglia degli Dei”, “La resurrezione di F” e “Universo 6”, già adattati nella serie televisiva, ma offrirà una versione “potenziata” di quegli episodi, arricchita da nuove animazioni, effetti sonori rinnovati e altro ancora. Piuttosto che limitarsi a una versione rimasterizzata degli eventi, come accaduto con Dragon Ball Z Kai, questa produzione potrebbe arrivare a modificare alcuni momenti chiave.

Il remake prossimo al debutto sarà disponibile in Giappone l’11 ottobre e nello stesso giorno, i nuovi episodi saranno anche disponibili in streaming su Crunchyroll in Italia. La serie arriverà su Netflix una settimana dopo, il 17 ottobre, mettendo dunque a disposizione dei fan due piattaforme streaming.

Per quanto riguarda il numero totale degli episodi, Dragon Ball Super: Beerus conterà un totale di 19 episodi che consentiranno ai fan storici, ma soprattutto ai nuovi, di rivivere o scoprire per la prima volta le avventure di Goku e dei Guerrieri Z. Oltre a questo progetto importante, le novità per il franchise non finiscono qui dato che è attualmente in lavorazione una nuova serie anime, Dragon Ball Super: The Galactic Patrol incentrata sull’arco narrativo del manga dedicato al Prigioniero della Pattuglia Galattica.