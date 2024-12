X-Manhunt: la fuga di Xavier scatena il nuovo crossover mutante

X-MANHUNT, il prossimo crossover pietra miliare degli X-Men, arriva a marzo! Congiungendo le serie regolari X per la prima volta in quest”era, X-MANHUNT comprenderà capitoli in UNCANNY X-MEN, NYX, STORM, X-MEN, X-FACTOR e X-FORCE, oltre a un numero tie-in di EXCEPTIONAL X-MEN, prima di concludersi in X-MANHUNT OMEGA, un one-shot finale di dimensioni doppie.

La saga prende il via quando il Professor X evade dalla prigione di Graymalkin, seminando divisione e discordia tra le diverse fazioni mutanti. Per i suoi crimini contro l’umanità alla fine dell’Era Krakoana, Charles Xavier rimane un detenuto pesantemente sorvegliato in un centro di detenzione per mutanti costruito nella sua ex scuola, una punizione crudele che era disposto ad accettare – fino ad ora!

Spinto da un nuovo misterioso scopo, il Professor X si libera dalla prigionia per intraprendere una missione di importanza personale. Non ha tempo da perdere, perché un virus telepatico sta distruggendo la sua mente e quella di chi lo circonda!

Inizia la caccia al mutante più pericoloso del mondo e il Professor X fa disperatamente appello ai suoi X-Men. Alcuni sono pronti a perdonare. Altri non lo sono. E mentre i suoi fedeli seguaci si scontrano per decidere il suo destino, il fondatore degli X-Men sarà costretto a fare i conti con la sua eredità macchiata una volta per tutte!

L’Executive Editor Tom Brevoort ha spiegato:

“Abbiamo per lo più tenuto i vari gruppi di X-personaggi separati l’uno dall’altro, mentre impostavamo il paesaggio post-Krakoa. Ma ci sembra che sia il momento giusto per farli scontrare l’uno con l’altro. E chi può istigare questa situazione meglio del Professor X caduto in disgrazia, che ha legami intimi con quasi tutti i nostri personaggi chiave?”.

UNCANNY X-MEN #11 Charles Xavier escapes his imprisonment from Graymalkin Prison embarking on a mad scramble across the nation. What has caused Professor X to go on the run? And will his assorted pupils move to protect him, recapture him, or kill him?

UNCANNY X-MEN #11

Scritto da Gail Simone

Disegni di Javier Garrón

X-MANHUNT PARTE PRIMA! Alla fine della Guerra a Orchis, Charles Xavier si è consegnato alle autorità e si è lasciato imprigionare nella prigione di Graymalkin! Ma ora qualcosa lo ha spinto ad agire, a fuggire dalla sua prigionia e a lanciarsi in una folle corsa attraverso la nazione!

Cosa ha spinto il Professor X a darsi alla fuga? E i suoi allievi si muoveranno per proteggerlo, catturarlo o ucciderlo? La risposta, ovviamente, è: tutto questo. In questo primo capitolo, Rogue e la sua squadra di X-Men sono costretti ad allearsi con il loro peggior nemico per tradire il loro amico più fidato!

NYX #9

Scritto da Collin Kelly e Jackson Lanzing

Disegni di Francesco Mortarino

X-MANHUNT PARTE SECONDA! Charles Xavier è in fuga, e la sua prima tappa è New York – ma in città ci sono molti mutanti che non vogliono avere nulla a che fare con l’ultimo progetto del Professor X caduto in disgrazia!

Il ritorno del loro caro mentore scomparso rafforzerà la nascente comunità che si fa chiamare NYX o distruggerà tutto ciò che hanno costruito? Cosa vuole Xavier dalla città? Cosa è disposto a fare per ottenere ciò che vuole? E, cosa forse più allarmante di tutte, chi altro sta aspettando dietro le quinte per colpire?!

STORM #6 Fugitive Charles Xavier seeks refuge in Storm Sanctuary, Storm's floating home in Atlanta City, and the (Alaskan) X-Men take notice. Will they join forces with Professor X, or will they battle as X-Men vs. X-Men to the death?

STORM #6

Scritto da Murewa Ayodele

Disegni di Luciano Vecchio

X-MANHUNT PARTE TERZA! Il fuggitivo Charles Xavier cerca rifugio a Storm Sanctuary, la casa galleggiante di Tempesta ad Atlanta City, e gli X-Men (dell’Alaska) ne prendono atto.

Riusciranno Tempesta e gli X-Men a unire le forze con il Professor X per impedire il suo ritorno in prigione con ogni mezzo necessario, o saranno vittime di opinioni opposte che manderanno X-Men contro X-Men in una sanguinosa lotta all’ultimo sangue? E al suo debutto in Dalle Ceneri c’è l’inarrestabile divoratore, il titano Zulu dalla pelle blu… Maggott!

X-MEN #13

Scritto da Jed MacKay

Disegni di Netho Diaz

X-MANHUNT PARTE QUARTA! Gli X-Men hanno raggiunto il loro ex mentore Charles Xavier nella sua folle corsa attraverso il paese. Ma non sono gli unici ad averlo trovato!

X-FACTOR #8 Charles Xavier has escaped from prison, and X-Factor must track him down! But how will the X-Men react to X-Factor hunting their founder? And what will happen when Havok and Cyclops collide?!

X-FACTOR #8

Scritto da Mark Russell

Disegni di Bob Quinn

X-MANHUNT PARTE QUINTA! Charles Xavier è evaso di prigione e X-Factor deve rintracciarlo! Ma come reagiranno gli X-Men quando X-Factor darà la caccia al loro fondatore? E cosa succederà quando Havok e Ciclope si scontreranno?!

X-FORCE #9

Scritto da Geoffrey Thorne

Disegni di Marcus To

X-MANHUNT PARTE SEI! Sage e il Professor X si conoscono da tempo, da un’altra guerra e da un’altra epoca. Ma ora, nel momento del più disperato bisogno, Sage userà il suo talento per aiutare il Professor X nella sua ricerca… o metterà fine alla sua maniacale missione? Il penultimo capitolo di X-MANHUNT porta X-Force nella mischia!

EXCEPTIONAL X-MEN #7 With Charles Xavier on the run, Emma Frost and Kitty Pryde reckon with their own dreams and fears for the future of mutantkind. Axo feels pushed away from the team and pulled closer to technologist Sheldon Xenos. But is Xenos who he claims to be?

EXCEPTIONAL X-MEN #7

Scritto da Eve L. Ewing

Disegni di Carmen Carnero

X-MANHUNT – DANNI COLLATERALI! Con Charles Xavier in fuga, Emma Frost e Kitty Pryde fanno i conti con i propri sogni e le proprie paure per il futuro dell’umanità mutante. Axo si sente allontanato dalla squadra e sempre più vicino al carismatico tecnologo Sheldon Xenos. Ma Xenos è chi dice di essere? (Spoiler: non lo è!)

X-MANHUNT OMEGA #1

Scritto da Gail Simone & Murewa Ayodele

Disegni di Gleb Melnikov

FINALE DI X-MANHUNT! X-MANHUNT si conclude quando il Professor X raggiunge la sua destinazione e i suoi inseguitori, amici e nemici, lo raggiungono!

Le alleanze saranno messe alla prova, le lame dei tradimenti taglieranno in profondità con punte avvelenate e, quando la polvere si sarà finalmente posata, Charles Xavier dovrà fare una scelta tettonica con il destino di tutta l’umanità mutante in bilico. Il mondo sta per cambiare. Questa volta, tutti sono ben svegli.