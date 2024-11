X-Men: Xavier’s Secret, le storie che fanno da prologo al rilancio mutante

Questo gennaio negli States i fan potranno leggere alcune storie chiave ambientate poco prima del rilancio mutante Dalle Ceneri in X-MEN: XAVIER’S SECRET #1.

La nuova era degli X-Men è stata lanciata con successo anche in Italia, e i lettori hanno potuto vedere in prima persona come ci sia stato un notevole salto temporale dalla conclusione dell’era krakoana. X-MEN: XAVIER’S SECRET è uno one-shot che raccoglie in forma cartacea i primi sei numeri dell’acclamato Infinity Comic X-Men: From the Ashes, di Alex Paknadel e Diógenes Neves, che esce settimanalmente su Marvel Unlimited e che si dedica a riempire alcuni “buchi” tra le due ere.

Charles Xavier answers for his crimes in #MarvelComics’ ‘X-Men: Xavier’s Secret,’ coming to print this January from @AlexPaknadel and Diógenes Neves’ ‘X-Men: From the Ashes Infinity Comic’! As Jean Grey prepares to take her place among the stars, she and Cyclops discover a… pic.twitter.com/AsbElOAuvi — Marvel Comics (@MarvelComicsHQ) October 4, 2024

In queste due storie (originariamente uscite su Marvel Unlimited nei primi sei episodi di X-Men: From the Ashes Infinity Comics), Paknadel e Neves rivelano come sono arrivati al loro status attuale Professor X, Ciclope e Jean Grey, tre pilastri del franchise degli X-Men! Assistete agli ultimi momenti di Jean Grey sulla Terra prima di partire per le sue avventure galattiche nella serie regolare PHOENIX di Stephanie Phillips e Alessandro Miracolo. E scoprite la portata dei crimini del Professor X in FALL OF THE HOUSE OF X, giusto in tempo perché gli X-Men lo giudichino definitivamente nell’imminente crossover “Raid su Graymalkin”.

Dopo la caduta di Krakoa, gli X-Men sono cambiati per sempre. Mentre Jean Grey si prepara a prendere il suo posto tra le stelle, lei e Ciclope condividono l’ultima notte insieme, solo per scoprire un mistero nascosto che minaccia di separarli.

Nel frattempo, quello che doveva essere un banale articolo sulle azioni mostruose di Charles Xavier durante la guerra si trasforma in qualcosa di molto più strano per la giornalista Sally Floyd. Riusciranno gli X-Men a sopravvivere alle ombre che si nascondono nel loro passato o la loro nuova era inizierà in tragedia?