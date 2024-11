Tra le uscite Marvel targate Panini del 14 novembre 2024 troviamo l’inizio del rilancio delle serie mutanti Dalle Ceneri, con i nuovi numeri 1 di X-Men e X-Force (anche nelle varie edizioni variant).

Nel mentre i mutanti continuano anche ad essere coinvolti nell’evento Blood Hunt (di cui esce la versione Red Band del secondo capitolo), sulle pagine di Wolverine e della miniserie X-Men: Blood Hunt, che affianca anche il secondo speciale Blood Hunt: Storie Insanguinate con i tie-in di Black Panther, Dr Strange, Dracula, Moon Knight e della Strange Academy.

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite Marvel Panini del 14 novembre 2024.

Le uscite Marvel Panini del 14 novembre 2024

X-Men 1

Gli Incredibili X-Men 419

5,00 €

Contiene: X-Men (2024) #1, FCBD 2024: Blood Hunt/X-Men (II)

X-Men 1

Blank Variant

Gli Incredibili X-Men 419

5,00 €

Contiene: X-Men (2024) #1, FCBD 2024: Blood Hunt/X-Men (II)

X-Men 1

Variant Componibile Parte 1

Gli Incredibili X-Men 419

7,00 €

Contiene: X-Men (2024) #1, FCBD 2024: Blood Hunt/X-Men (II)

X-Men 1

Variant Mutant History a 4 Ante

Gli Incredibili X-Men 419

7,00 €

Contiene: X-Men (2024) #1, FCBD 2024: Blood Hunt/X-Men (II)

Dalle ceneri di Krakoa… un nuovo inizio!

Ciclope e Jed MacKay ci presentano il loro incredibile X-team!

Nuovi misteri, nuove minacce, nuovi toni… e un Wolverine da salvare!

Inoltre: un assaggio di Uncanny X-Men scritta da Gail Simone e con Jubilee!

X-Force 1

X-Force 52

5,00 €

Contiene: X-Force (2024) #1

X-Force 1

Variant

X-Force 52

7,00 €

Contiene: X-Force (2024) #1

Una serie di minacce stanno destabilizzando il mondo!

Forge fonda una X-Force nuova di zecca per riparare le fratture!

Quanto può essere lontano Deadpool?

Inoltre Sage, Capitan Bretagna, Askani e… il misterioso Tank!

Blood Hunt 2

Edizione Red Band

8,00 €

Contiene: Blood Hunt (2024) #2/3

Un fumetto Marvel privo di censure e ricco di sangue: ecco a voi la versione Red Band di Blood Hunt 2!

Squartamenti, decapitazioni e paletti nel cuore, in uno scontro senza esclusione di colpi!

Pagine extra rispetto all’edizione regolare, vignette completamente ripensate e una colorazione… rosso sangue!

La guerra tra gli eroi Marvel e i vampiri esplode nelle meravigliose tavole di Pepe Larraz & Marte Gracia!

X-Men: Blood Hunt 2

Immortal X-Men 29

5,00 €

Contiene: X-Men – Blood Hunt: Psylocke (2024) #1, X-Men – Blood Hunt: Laura Kinney the Wolverine (2024) #1

I vampiri e le creature demoniache stanno conquistando il mondo…

…ma gli X-Men non intendono cederglielo facilmente!

Psylocke/Kwannon e John Greycrow devono vedersela con un letale demone nipponico…

…mentre Wolverine e Gabby devono salvare Xarus, il figlio di Dracula!

Wolverine 50

Wolverine 454

5,00 €

Contiene: Wolverine: Blood Hunt (2024) #3/4

Seconda e ultima parte di una minisaga ricca di vampiri, sangue e teste tagliate!

Wolverine è sotto attacco perché qualcuno vuole renderlo re dei vampiri!

Un suo vecchio amico è un vampiro, la sua attuale alleata è una vampira…

…quanto credete che riuscirà a resistere Logan?

Blood Hunt: Storie Insanguinate 2

14,00 €

Contiene: Blood Hunt: Black Panther (2024) #2, Dr. Strange (2023) #16, Dracula: Blood Hunt (2024) #2, Vengeance of the Moon Knight (2024) #6, Strange Academy: Blood Hunt (2024) #2

Dracula ha trovato l’arma segreta per fermare l’invasione dei vampiri: Bloodline, la figlia di Blade! Ma Daredevil non è d’accordo…

Inoltre, un Pantera Nera vampirizzato è in missione per conto del suo nuovo padrone… e Wong cerca di fare la sua parte con il Dottor Strange fuori combattimento!

Moon Knight è morto, ma ciò non impedirà alla Missione della Mezzanotte di contribuire alla guerra contro le tenebre!

La serie compendio che completa l’epopea di Blood Hunt!

Daredevil 11

Devil e i Cavalieri Marvel 156

3,00 €

Contiene: Daredevil (2023) #11

Accerchiati dai nemici più feroci che abbiano mai conosciuto, i due Daredevil, Matt Murdock ed Elektra Natchios, sono allo stremo.

Tutto ciò per cui hanno lottato, insieme e separatamente, ha prodotto questo esito!

E un altro demone infernale è pronto a colpire!

Ora il palco è pronto per un finale brutale e barbaro…

Deadpool 3

Deadpool 170

5,00 €

Contiene: Deadpool (2024) #4/5

Deadpool contro Death Grip… e non si mette bene proprio per niente!

Esiste un limite per il fattore rigenerante di Wade Wilson?

Fino a che punto i suoi lembi cesseranno di ricrescere?

E le sue figlie Ellie e Principessa potranno fare qualcosa per aiutarlo?

Spider-Boy 8

3,00 €

Contiene: Spider-Boy (2023) #8

L’inizio di un nuovo ciclo di storie per l’alter ego di Bailey Briggs!

Un nuovo super criminale si aggiunge alla schiera dei nemici di Spider-Boy!

Siete pronti per i giochi enigmistici di Puzzle Man?

Soprattutto, sarete in grado di risolverli voi stessi sulle pagine di questo numero?

Gli Incredibili X-Men 71

Marvel Integrale

4,90 €

Contiene: Uncanny X-Men (1963) #272, X-Factor (1986) #61/62, New Mutants (1983) #97

Il gran finale di Programma Extinzione!

E dopo questa missione X-Men, X-Factor e Nuovi Mutanti cambieranno per sempre!

Cosa sarà di Cameron Hodge? Qual è il fato della nazione di Genosha? E cosa è successo a Tempesta?

Cable e Wolverine fianco a fianco per la prima volta e molto altro ancora, in storie firmate da Chris Claremont, Louise Simonson, Jim Lee e altre superstar!

Marvel Integrale Spider-Man di J.M DeMatteis 46

Marvel Integrale

4,90 €

Contiene: Ben Reilly: Spider-Man (2022) #1/2, Web of Spider-Man (2009) #5 (III), Amazing Spider-Man (1963) #634/637 (II)

Un numero senza Peter Parker, ma con Ben Reilly e Kaine!

Inizia Il Progetto Umanità, una storia finora mai ristampata!

Un retroscena della vita di Kraven il Cacciatore!

Due racconti completi e la prima parte di una miniserie!



Astonishing Spider-Man e Wolverine: un Altro Bel Pasticcio

Marvel Collection

26,00 €

Contiene: Astonishing Spider-Man & Wolverine (2010) #1/6

Spider-Man e Wolverine sono bloccati in un’epoca lontanissima dalla loro… e non hanno idea di come ci siano arrivati!

Mentre i due eroi cercano di dare un senso alla loro esistenza, qualcuno non smette di osservarli da lontano. Chi sarà? E cosa vorrà dai due Avengers dispersi?

E di chi è il misterioso volto femminile che Peter Parker sente l’esigenza di dover scolpire ovunque, ma di cui non conosce l’identità?

Un mistero spazio-temporale che coinvolge due tra gli eroi Marvel più amati scritto da Jason Aaron e disegnato da Adam Kubert!

X-Men: Sins of Sinister

Marvel Deluxe

37,00 €

Contiene: Sins of Sinister (2023) #1, Immoral X-Men (2023) #1/3, Storm & the Brotherhood of Mutants (2023) #1/3, Nightcrawlers (2023) #1/3, Sins of Sinister Dominion (2023) #1

Sinistro ha alterato la realtà e creato un mondo a sua immagine e somiglianza. E gli X-Men non glielo hanno impedito perché… sono dalla sua parte!

Tra mostruosi ibridi, eroi divenuti malvagi, entità cosmiche si gioca il futuro dell’universo in tre epoche diverse!

Esploriamo questo cupo futuro possibile in un evento dalle tragiche conseguenze per l’intera razza mutante!

Un capitolo cruciale dell’epopea di Krakoa presentato integralmente in un maestoso volume!

Wolverine 3

Il Programma della Bestia

Marvel Deluxe

31,00 €

Contiene: Wolverine (2023) #26/33

Bestia ha un piano per Wolverine: usarlo come arma per il bene di Krakoa.

Il problema è che per fare ciò deve ucciderlo, resuscitarlo e manipolarlo!

Una caccia globale reciproca tra i due feroci antieroi… con ospiti d’onore Deadpool e X-Force!

Prosegue la riedizione delle spettacolari storie di Logan scritte da Benjamin Percy (Ghost Rider) disegnate dal sanguinolento Juan José Ryp (Wolverine: The Best There Is).

Wolverine di Jason Aaron 1

Wolverine all’Inferno

Marvel Deluxe

24,00 €

Contiene: Contiene: Wolverine: Road to Hell (2010) #1, Wolverine (2010) #1/5

Logan dovrà pagare per tutti i suoi peccati: il diavolo in persona è venuto a reclamare la sua anima!

Ma se il suo spirito è finito nell’abisso, chi controlla il corpo del fu Arma X?

Per tornare al mondo che conosciamo, Wolverine dovrà affrontare il suo passato… e tutte le vittime che ha causato nel corso della sua carriera da killer!

Con la spettacolare partecipazione di Mystica!

Vecchio Logan 1

Berserker

Marvel Deluxe

31,00 €

Contiene: Old Man Logan (2015) #1/5, Old Man Logan (2016) #1/4

In un futuro possibile, i cattivi hanno vinto… e Wolverine ha smesso di combattere…

Vecchio Logan, protagonista dell’omonima saga, torna a combattere in un viaggio tra le realtà!

Inizia qui la riproposta integrale dell’acclamata run scritta da Brian M. Bendis e Jeff Lemire (Sweet Tooth), accompagnati dalle spettacolari tavole di Andrea Sorrentino (Gideon Falls).

Wolverine 2

Marvel Omnibus

94,00 €

Contiene: Wolverine (1988) #17/30, Marvel Comics Presents (1988) #38/71, Havok & Wolverine: Meltdown (1988) #1/4, Wolverine/ Nick Fury: Scorpio Connection (1989) #1, Wolverine: Jungle Adventure (1990) #1, Wolverine: Bloodlust (1990) #1

A grande richiesta, la seconda, poderosa raccolta delle storie classiche di Wolverine!

Da Madripoor a New York, dai boschi del Canada al deserto messicano, una collezione di avventure memorabili di Logan, molte delle quali non sono mai state riproposte!

Ospiti d’onore, Hulk, Spider-Man, Ghost Rider, Nick Fury, la Donna Ragno e – ovviamente – gli X-Men!

Con storie firmate da autori del calibro di Alan Davis, John Byrne, Kent Williams, Mike Mignola, John Buscema, Howard Chaykin ed Erik Larsen!

Wolverine: Gioco Mortale

Edizione Definitiva

66,00 €

Contiene: Wolverine (1988) #87/100, Wolverine Annual 1995 #1, Wolverine: Knight of Terra (1995) #1

Un capolavoro Marvel in edizione definitiva con cover in ecopelle e dettagli metallizzati!

Pur senza più il suo scheletro di adamantio e con un fattore rigenerante che fa le bizze, Wolverine sembra aver finalmente trovato un equilibrio.

È quindi un vero peccato che Sabretooth e gli eredi di Apocalisse abbiano deciso di portarlo sull’orlo della follia!

Contiene storie che mancano all’appello da decenni illustrate da uno straordinario Adam Kubert!

Hulk 12

Marvel Masterworks

32,00 €

Contiene: Incredible Hulk (1968) #197/209, Incredible Hulk Annual (1968) #5

Le sempre incredibili avventure di Hulk prendono una piega sinistra con l’entrata in scena dell’Uomo Cosa e di Glob.

Intanto, mentre il Gigante di Giada lotta per la sua vita, tra Betty Ross e Doc Samson sta forse nascendo qualcosa… e qualcuno potrebbe non prenderla benissimo.

Quindi, un nuovo viaggio nel cuore dell’atomo porterà Hulk a ricongiungersi con la sua amata Jarella, ma mai come questa volta la tragedia è dietro l’angolo.

Ciliegina sulla torta: un lungo Annual in cui il nostro Pelleverde deve vedersela con alcuni dei più classici mostri Marvel.

Spidey e i Suoi Fantastici Amici 25

5,90 €

Contiene: In regalo: il set di freccette di Spidey!