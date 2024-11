Red Hulk torna in una nuova serie nell’ambito di One World Under Doom

Nel corso del 2025 ONE WORLD UNDER DOOM dominerà l’Universo Marvel, ed uno dei primi tie-in sarà la nuovissima serie regolare di RED HULK!!

Oltre alla serie principale in nove capitoli RISE OF EMPEROR DOOM, che mette in luce l’ascesa alla gloria dell’iconico supercriminale, il regno di Destino si farà sentire per tutta la produzione Marvel Comics, in particolare nei numeri delle serie regolare e nei tie-in.

Some of the world’s most cunning minds have been gathered against their will in a prison complex that serves as a “think tank” to help carry out Doom’s plot. But the Red Hulk has other plans!

In arrivo a febbraio, RED HULK vede protagonista Thaddeus “Thunderbolt” Ross che torna a essere ciò che ha sempre odiato di più: RED HULK! La serie sarà scritta da Benjamin Percy e disegnata da Geoff Shaw, dopo l’esplosivo lavoro svolto insieme nella storia “Sabretooth War” dello scorso anno su WOLVERINE (2020). La nuova saga arriva giusto in tempo per l’attesissimo debutto di Hulk Rosso nel MCU in Captain America: Brave New World, nelle sale il 12 febbraio.

RED HULK ha inizio quando il Dottor Destino imprigiona Ross a Latveria per sfruttare la sua esperienza militare. L’unica speranza di fuga per Ross è quella di scatenare la forza di Red Hulk come mai prima d’ora e di guidare un assalto al Regno di Destino dall’interno! Per avere un assaggio di ciò che ci aspetta, si può leggere una storia speciale di preludio di Percy e Shaw nel corso di questo mese in INCREDIBILE HULK #19, l’importante numero 800 di Hulk.

Plus, see guest characters Machine Man, Deathlok, and more: https://t.co/23RTuF6ctF

RED HULK SI SCATENA IN “ONE WORLD UNDER DOOM”!

Thunderbolt Ross, in una cella sotterranea, è prigioniero del Dottor Destino e non è solo. Brillanti menti militari, criminali e politiche sono state riunite contro la loro volontà in un complesso carcerario che funge da “pensatoio” per aiutare a realizzare il piano di Doom per il dominio globale. Ma Hulk Rosso ha altri piani! Con la partecipazione di Machine Man, Deathlok e altri!

Benjamin Percy ha parlato così dell’idea alla base della serie:

“Quando ho saputo dell’evento One World Under Doom, ho pensato subito a Thunderbolt Ross. Una conquista globale non sarebbe stata tollerata da un uomo che ha sangue rosso, bianco e blu nelle vene (ma soprattutto rosso). E la sua esperienza – come soldato sul campo, come stratega militare nella stanza della guerra, come arma di distruzione di massa ambulante – lo renderebbe una persona che Destino prenderebbe di mira ben prima che faccia la sua mossa.

Così ho proposto una storia in cui Ross sarebbe stato rapito da Destino e costretto a entrare in una prigione “Think Tank” in cui avrebbe testato vari scenari di guerra. È qui che iniziamo: in una serie che non ti lascia un secondo per respirare. Si muove e si muove e si muove con azione e tensione costanti.

Geoff Shaw è un artista brillante e brutale con cui ho lavorato al crossover Wolverine/Ghost Rider: WEAPONS OF VENGEANCE. Abbiamo progettato questo albo non solo come uno spettacolo d’azione, ma come un libro di guerra. Preparatevi a un assalto ai sensi a misura di Hulk”.