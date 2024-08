Hulk festeggia gli 800 numeri

INCREDIBLE HULK #19 di novembre segna il traguardo degli 800 numeri del più forte che ci sia con una pietra miliare di dimensioni gigantesche!

Oltre a continuare l’acclamata saga horror dello scrittore Phillip Kennedy Johnson e dell’artista Nic Klein, questo speciale numero 800 sarà ricco di storie bonus celebrative firmate a tanti talenti superstar, tra cui lo storico scrittore di HULK Greg Pak insieme a Benjamin Percy, Torunn Grønbekk, Geoff Shaw, Lynne Yoshii e Lan Medina! All’interno, storie inedite che mettono in luce le altre superstar gamma, da She-Hulk a Brawn a Red Hulk (prossimo all’esordio cinematografico in Captain America: Brave New World). INCREDIBLE HULK #800 getterà le basi per una nuovissima serie solista con protagonista un membro della famiglia allargata di Hulk che verrà lanciata all’inizio del prossimo anno!

La storia principale di Johnson e Klein si chiederà se Hulk abbia finalmente incontrato uno più forte di lui. Dopo una cocente sconfitta per mano della Primogenita, l’Incredibile Hulk è uno schiavo e il ritorno della Madre degli Orrori è imminente! L’unica speranza per Hulk è la risorta Charlie Tidwell, che affronta gli Skinwalker di Lycana per salvare Hulk… Ma quale antico potere hanno risvegliato in lei gli Skinwalker per riportarla indietro? Può il suo nuovo misterioso potere dare a Hulk il vantaggio di cui ha bisogno per sconfiggere sia gli Skinwalker che l’immortale Primogenita?

Phillip Kennedy Johnson sente l’onore e l’onere di scrivere la storia per un tale numero d’anniversario:

“È un onore immenso scrivere un numero storico di uno dei titoli più importanti dei fumetti, e non stiamo sprecando questa opportunità. I fan vedranno finalmente la resa dei conti tra Hulk e la Primogenita, la più folle trasformazione di Hulk realizzata da Nic Klein fino ad oggi, una rivelazione pazzesca che vede protagonista Charlie, la compagna di viaggio di Hulk, e un completo reset dello status quo che ci proietterà in un territorio inesplorato nel 2025 e oltre”.