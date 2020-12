Eccoci arrivati all’amato/odiato momento di fine anno: le classifiche! Vi proponiamo la nostra personale scelta dei 10 migliori film d’animazione del 2020, precisando che abbiamo considerato sia animazione american-europea che giapponese insieme, e che titoli come Seven Days War e Hello World (il primo uscito il 25 dicembre su Prime Video, il secondo direttamente in home video con Koch Media) per motivi di tempistiche non sono stati considerati per la selezione.

Quello che possiamo riscontare è che sono in tutto poco più di 10 i titoli usciti da noi a causa della pandemia, della chiusura dei cinema e del rimando al 2021 e seguenti di molti film previsti per quest’anno. Chi sarà arrivato nella TOP 3? Scopriamolo insieme!