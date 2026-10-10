The Boxer: chi sale sul ring nell’anime?

Al New York Comic Con 2026, durante il panel di Crunchyroll, è stato annunciato l’adattamento anime di The Boxer, manhwa di JH. La serie andrà in streaming sulla piattaforma. Con l’annuncio sono arrivati un trailer, lo staff e le quattro voci principali. Il filmato è sul canale YouTube di Crunchyroll.

A dirigere la serie sono Takehiro Kubota, già al lavoro su My Happy Marriage, e Kang Wonyeong. Series composition e sceneggiature sono di Toshiya Ono, il character design di Masahiro Suwa. L’animazione è divisa tra lo studio giapponese breccia e quello coreano STUDIO JEMI. La produzione generale è di Hayate Inc., mentre BLUE RIGHTS produce il progetto.

Yu ha la voce di Koki Uchiyama, Gen in Kaiju No. 8. Ryu è doppiato da Kensho Ono, Yuru in Daemons of the Shadow Realm. K ha la voce di Tomokazu Seki, Panda in Jujutsu Kaisen, e J quella di Toshiyuki Toyonaga, Mitsuki in Wind Breaker.

K è un istruttore di pugilato che ha formato diversi campioni del mondo, e cerca quello che chiama il discepolo definitivo. Lo trova in un vicolo e si chiama Yu. All’inizio, quest’ultimo non è interessato. Poi accetta, nella speranza di ritrovare sentimenti che crede di aver perso. Sotto la guida di K sale sul ring e comincia a salire di livello, con una forza mostruosa. Sul suo percorso, però, ci sono tanti avversari: campioni costruiti sull’abilità e lottatori arrivati al limite con l’allenamento, e ciascuno ha un motivo per restare sul quadrato. Lo scontro con Yu mette in discussione la vita che si sono costruiti. Oltre il talento e la fatica, oltre la vittoria e la sconfitta, la storia chiede che cosa significhi, davvero, essere forti.

Tra i pugili che incrocia ci sono Ryu Baeksan, Jean-Pierre Manuel, indicato come il più tecnico tra i professionisti al di fuori di Yu, e Aaron Tide.

Il passaggio dal webtoon all’animazione ha già coinvolto altre opere coreane di successo: tra queste figura Solo Leveling, il cui adattamento anime è stato presentato anche all’Aniplex Online Fest.

Il webtoon di JH, al secolo Jung Ji-Hoon, è uscito su Naver Webtoon dal 15 dicembre 2019 al 16 giugno 2022. In Italia Star Comics ne aveva annunciato l’edizione al Lucca Comics & Games 2022, con i primi dati raccolti in questo articolo, e il volume 1 era poi uscito il 22 marzo 2023. Il titolo coreano è Deo Bokseo.

Per approfondire il debutto italiano del manhwa, è possibile consultare anche le uscite Star Comics del 22 marzo 2023, che comprendono il primo volume di The Boxer.

Chi vuole scoprire l’opera originale prima dell’arrivo dell’anime può cercare il primo volume di The Boxer, edito da Star Comics, su Amazon.it, controllando che si tratti dell’edizione italiana.

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