Tank Chair: svelati cast, sigle e dettagli per il nuovo anime di Polygon Pictures

L’atteso adattamento animato basato sul manga di Manabu Yashiro si prepara a fare il suo esordio ufficiale sul piccolo schermo. La produzione di TANK CHAIR ha infatti fissato la data di uscita per il prossimo 4 ottobre, pubblicando un nuovo trailer, la visual principale e annunciando i nomi degli artisti che cureranno le sigle musicali. Tra le novità spicca la traccia di apertura intitolata “DALALA”, eseguita dalla band SiM e già ascoltabile nel promo ufficiale, mentre il brano di chiusura “SYNC” vedrà la firma della celebre cantante Daoko.

La trama dell’opera segue le vicende di Nagi Taira, considerato il killer più pericoloso al mondo, finito in un coma profondo dopo aver fatto da scudo alla sorella minore Shizuka durante uno scontro a fuoco. L’uomo presenta tuttavia un’assurda condizione per potersi risvegliare: ha bisogno di percepire una pura e violenta intenzione omicida diretta verso di sé. Convinta che solo la spinta di una feroce ostilità possa restituirgli la vita, la giovane Shizuka decide di intraprendere con lui un percorso di riabilitazione decisamente brutale, mettendolo costantemente di fronte a nemici spietati e combattimenti all’ultimo sangue.

L’adattamento sarà curato dallo studio Polygon Pictures, realtà nota per il grande impatto visivo di produzioni internazionali. La regia e la composizione della serie sono state affidate a Tadahiro Yoshihira, affiancato da Hiroaki Ando, mentre il design dei personaggi porta la firma di Yuki Moriyama. Le musiche originali portano invece il nome di Masaru Yokoyama. Sul fronte del cast di doppiatori, oltre ai già noti Koki Uchiyama nel ruolo del protagonista e Minori Fujidera nei panni di Shizuka, sono stati annunciati nuovi ingressi di peso come Gen Sato, Yurina Amami, Nobuyuki Hiyama, Hochu Otsuka e Tetsu Inada. Pubblicato originariamente sulle pagine della rivista Monthly Shonen Sirius di Kodansha, il titolo si preannuncia come uno dei progetti d’azione più crudi dell’anno.